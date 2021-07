Mesero recibe 7 pesos como propina y exhibe a cliente

En Cholula, Puebla, un mesero del restaurante "Ta Carbón" se quejó por la propina de 7 pesos que le dejaron los comensales, por lo que decidió exhibir el hecho en redes con una foto del dinero y la cuenta.

Entre cervezas y tacos, el consumo total del grupo de personas que fueron atendidas por el mesero, fue de 2 mil 193 pesos. La opinión de los internautas no se hizo esperar, se dividieron entre quienes estaban de acuerdo con la persona que hizo la denuncia y quienes decían que quizá el servicio no había sido bueno.

Comentarios como: "Sincera y desgraciadamente hay personas que no valoran el servicio que se les da, así tu atención sea de 10 no te dan ni las gracias. En este caso se desconoce el contexto pero que también no mamen, mínimo un $20 si de plano no les gusta dejar un poco más", fueron dejados en respuesta.

#NosComparten | 🤪 Mesero Poblano exhibe a comensales, por pagar una cuenta de $2,193 y dejarle $7.00 pesos de propina en el restaurante @tacarbon ubicado en Cholula🙆‍♂️ pic.twitter.com/2uTLEMh9fv — Rupi Reportero (@RupiReportero_) July 1, 2021

Recordemos que dar propina no es algo obligatorio, en México se acostumbra dejar algo en agradecimiento por el servicio otorgado, si es que éste fue bueno para el cliente. Aunque también hay restaurantes que incluyen esto en la cuenta, siendo normalmente entre 10 y 15% el que se establece.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor, un restaurante no puede exigir propina a los consumidores, ya que se trata de una gratificación voluntaria que no debe incluirse en la cuenta sin el consentimiento del cliente. El porcentaje que en ocaciones se establece en locales, es más una recomendación de la Profeco, pero son los clientes quienes determinan si el servicio que recibieron lo amerita.