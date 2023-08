¿Mía Colucci? Fan llora porque sus papás la llevan a París y se pierde concierto de Taylor Swift |VIDEO

Cientos de personas se quedaron sin poder ver a la cantante que se presentó por primera vez en México este fin de semana, hay quienes no alcanzaron boletos o como el caso de una joven, quien se lo perdió porque tenía que irse de vacaciones a París.

La usuaria @sofiaao.m compartió un "story time" de cómo no puso ver a Taylor Swift, debido a que su papá se equivocó en la fecha para comprar los vuelos, ya que planearon irse de vacaciones a París.

La adolescente narró en su clip viral, el cual cuenta con más de 5 millones de reproducciones, que ella prefería estar que irse a su viaje, esto lo mencionó entre lágrimas.

"Les voy a hacer un story time de como ya no voy a ir al concierto de Taylor Swift, con mi mamá. Todo comienza en que yo quería ir a Taylor Swift desde abril, iba a ir a Houston, pero no se pudo. Entonces iba a ir ahorita en agosto, pero la único fecha en que yo podía ir era hoy en 24 porque nos vamos a ir de viaje a París, África y así el 25, pero resulta que mi mamá y mi papá se equivocaron y nuestros vuelos a París salen de que hoy".

La chica junto con su mamá tenían sus boletos y su outfit listo para estar en el "The Eras Tour", dijo que "con esto me pueden hacer burla muchas personas y que vergüenza, pero bueno, me vale y entonces, pues ya nos vinimos al aeropuerto, ya vienen mis hermanos y mi papá, sino íbamos a perder los vuelos a París, yo prefería perderlos y ver a Taylor Swift".

Tras volverse viral, los usuarios de TikTok no dudaron en compararla con el personaje de Anahí, Mía Colucci. En una escena de RBD llora porque su papá la quiere llevar de viaje a París, pero ella no quiere irse.

Entre algunos comentarios destacados le pusieron: "por favor ayúdame, mi papa me quiere llevar a París", "todos hablando que Mia Colucci y todo. Pero nadie habla de lo jóvenes que se ven sus padres, parecen sus hermanos", "justicia para ti y todos los Whitemexicans. Eres una guerrera recuérdalo", "entiendo tu coraje pero te vas a PARÍS".

