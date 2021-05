Muere Olympia Dukakis, actriz ganadora del Oscar de 'Moonstruck'

Olympia Dukakis, quien ganó un Oscar por su interpretación de una madre sardónica de mediana edad que asesora a su obstinada hija sobre asuntos amorosos en la comedia romántica de 1987 "Moonstruck", murió el sábado a los 89 años.

Dukakis, prima del fallido candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 1988, Michael Dukakis, falleció en su casa de Nueva York el sábado por la mañana después de meses de problemas de salud, según su agente, Allison Levy. Su hija, Christina Zorich, estaba a su lado.

¿Quién fue Olympia Dukakis?

Dukakis, hija de inmigrantes griegos nacida en Massachusetts, trabajó durante décadas como actor de teatro, televisión y cine antes de saltar a la fama a los 56 años interpretando a la madre del personaje de Cher en "Moonstruck".

Dukakis se basó en eso con papeles en películas como "Look Who's Talking" (1989) y sus secuelas con John Travolta y Kirstie Alley, "Steel Magnolias" (1989) con Shirley MacLaine, Sally Field y Julia Roberts, "Mighty Aphrodite" del director Woody Allen. "(1995) y" Mr. Holland's Opus "(1995) con Richard Dreyfuss.

En la década de 1970, cofundó el Whole Theatre en el suburbio de Montclair, Nueva Jersey, en la ciudad de Nueva York, después de mudarse allí con su esposo, el también actor Louis Zorich.

"Moonstruck"

Pero, para muchos, su interpretación más imborrable se produjo en "Moonstruck", del director Norman Jewison, como Rose Castorini, una mujer de Brooklyn con un marido fontanero infiel (Vincent Gardenia) y una contadora viuda, Loretta (Cher), que tiene una aventura con ella. hermano aficionado a la ópera de su prometido (Nicolas Cage).

Su broma con Cher fue uno de los aspectos más destacados de la película, incluida una escena en la que Dukakis regañó a su hija durante una disección en la cocina de su vida amorosa.

Tu vida se está yendo por el baño dijo Dukakis con su voz ronca.

"Moonstruck", considerada una de las grandes comedias románticas de Hollywood, ganó tres premios de la Academia, incluida Cher como mejor actriz, y fue nominada en otras tres categorías, incluida la de mejor película. También fue una de las películas más taquilleras de 1987.

Al aceptar su Oscar como mejor actriz de reparto en abril de 1988, cuando su prima luchaba por convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata, agradeció a Jewison, a su esposo y a algunos más.

Luego levantó la estatuilla dorada sobre su cabeza y gritó a la audiencia televisiva de todo el mundo: "Está bien, Michael, vámonos".

Michael Dukakis ganó la nominación, pero el gobernador de Massachusetts perdió gravemente en las elecciones generales ante el vicepresidente republicano George HW Bush.

Al igual que su prima, Olympia Dukakis adoptó puntos de vista liberales y defendió causas que incluían los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales y el medio ambiente.

Olympia Dukakis nació en Lowell, Massachusetts, el 20 de junio de 1931 y continuó actuando hasta los 80 años.

Refiriéndose a convertirse en una estrella de cine a una edad en la que muchas actrices tienen dificultades para encontrar buenos papeles, Dukakis le dijo al periódico The Guardian en 2012: "¿Quién sabe cómo sucedió? El azar, el destino o un poco de ambos. Pero estoy muy contento. Hice 'Moonstruck'. Significó que me desperté al día siguiente y finalmente pude pagar las cuentas ".

Sus apariciones en televisión incluyeron el papel de una casera transgénero en la miniserie de 1993 "Armistead Maupin's Tales of the City" y sus secuelas de 1998 y 2001. Dukakis repitió su papel en un resurgimiento de la miniserie para Netflix en 2019.

Otras películas incluyen "Cloudburst" (2011) interpretando a una lesbiana malhablada, "Lejos de ella" (2006) con Julie Christie, "The Event" (2003), "Better Living" (1998) con Roy Scheider, "Never Too Late "(1996) con Cloris Leachman, y" Dad "(1989) con Jack Lemmon y Ted Danson.

Dukakis en 1962 se casó con Louis Zorich, con quien tuvo dos hijos y una hija y que falleció en 2018. También tuvo cuatro nietos.