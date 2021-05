Muere por COVID-19 Osvaldo Trejo, actor de doblaje de Demon Slayer y Jujutsu Kaisen

El mundo del doblaje latinoamericano vuelve a estar de luto A unos días de la pérdida de la actriz de doblaje Diana Pérez, hoy se dio a conocer que murió el actor mexicano Osvaldo Trejo, conocido por interpretar a numerosos personajes dentro de exitosas series de anime.

Osvaldo Trejo falleció la madrugada de este jueves 6 de mayo a la edad de 32 años, debido a complicaciones asociadas al COVID-19.

¿Quién fue Osvaldo Trejo?

Osvaldo nació un 1 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México, Trejo descubrió su pasión por la actuación mientras estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, cuando decidió unirse al grupo teatral “Thespis” en 2010.

Tras participar en varias puestas en escena dentro y fuera del círculo universitario, Trejo incursionaría en el mundo del doblaje en 2013.

Durante su carrera interpretó a personajes como Ryomen Sukuna en Jujutsu Kaisen, Genya Shinazugawa en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el Director Ton en Aggretsuko, Tupp en Pokémon Sun & Moon, el Rey Fritz en Attack on Titan: The Final Season; Otta Magetta en Dragon Ball Super y al Almirante Akainu en One Piece Gold: La película, entre otros.

ACTORES DE DOBLAJE LAMENTAN SU MUERTE

Uno de los primeros en anunciar la partida de Osvaldo fue su amigo y colega, Lalo Garza:

Maldito bicho, te llevaste a mi amigo... Ya basta por favor. Descanse en paz mi querido @Osvi_wan. Me dueles mucho, Osvaldo. (con V de Vendetta, como decías tú) — Lalo Garza (@LaloGarx) May 6, 2021

Otros como René García y Ale Delint dedicaron unas palabras a su amigo:

Me entero con mucha tristeza de la pérdida de una joven promesa en doblaje. Osvaldo, que haya luz en tu camino. 🙌🏻 — Rene Garcia (@renegarcia900) May 6, 2021

Nuevamente un mono negro. 🥺

Un chico siempre amable, siempre sonriendo. Te voy a extrañar mucho Os. pic.twitter.com/bTwXm47Yui — AleDelint ★ฅ^•ﻌ•^ฅ★ (@AleDelint_) May 6, 2021

JLE