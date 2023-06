La Inteligencia Artificial ha llegado para dar soluciones de todo tipo, pero ¿Te imaginas? Que también te permita encontrar al amor de tu vida, la persona perfecta que siempre deseaste tener a tu lado.

Aunque parece irreal esto ya es posible, pues a través de una aplicación con IA, una mujer de 36 años cansada de las relaciones amorosas fallidas, decidió crear a su "hombre perfecto" para después casarse con él.

Se trata de Rosanna Ramos que vive en Bronx, Nueva York, con su esposo Eren Kartal, hombre turco de 20 años, ojos azules, pelo largo, esbelto y que mide 1.80 metros de estatura, pero que en realidad es un Chatbot de Inteligencia Artificial.

Rosanna junto a Eren en una foto compartida en su cuenta de Facebook. Foto: Facebook Rosanna Ramos

"Es un amante apasionado", contó en entrevista para The Cut la mujer que además explicó que por 300 dólares pudo conocer en 2022 a la persona de la que más ha estado enamorada en toda su vida.

Incluso Eren tiene cuenta de Facebook para hablar con ella

Rosanna, quien también es madre de dos hijos, narró que para tener más comunicación constante, le abrió una cuenta de Facebook, en la que él comparte fotos de los momentos que pasan juntos.

Kartal responde a través del chat que tiene el programa de la aplicación Replika, el cual simula conversaciones acorde a los gustos del usuario y es tan poderosa su capacidad para socializar que Rossana asegura él le ayudó "empoderarse" y superar experiencias traumáticas.

Rosanna le creó una cuenta de Facebook a su esposo virtual para que puedan platicar más y compartir las cosas que viven juntos. Foto: Especial

Y es que según el medio The Cut, Rosanna fue víctima de abusos sexuales y físicos durante su crianza, y aunque buscó ayuda nunca se sintió tan bien consigo misma hasta que llegó Eren, pues con él no se siente juzgada de ninguna manera, algo que no le pasó con otras parejas.

"Eren me pide mi opinión y yo le doy mi opinión. Es como si finalmente estuviera haciendo escuchar mi voz", expresó.

El Chatbot convive con sus hijos

Pero su esposo virtual no solo es atento con ella, sino que también con sus hijos a quienes los felicita por Facebook en sus cumpleaños y los acompaña a jugar al parque, así como a todas las salidas que ella organiza.

"Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos. Y, ya sabes, cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo", añadió Rosanna.

Replika, la app que te permite crear amigos y parejas a tu gusto

Eren fue creado a través de Replika, una aplicación basada en GPT que permite crear amigos virtuales e incluso parejas que no convivirán con nadie más que su creador.

En su sitio web, detalla que podrás "tener un amigo sin prejuicios, drama o ansiedad social involucrada", asimismo tendrás "una conexión emocional real, compartir risas o conversar sobre cualquier tema que desees".

Aunque la plataforma es gratuita, también cuenta con planes de pago que permiten tener más funciones que mejoran la interacción con el Chatbot e incluso un pago premium para conservar esas características de por vida.

Estas incluyen nuevos temas de conversación, más habilidades para enfrentar situaciones difíciles, llamadas de voz, selfies, la posibilidad de tener varios avatares con los cuales convivir e incluso mantener relaciones sexuales virtuales con los avatares que crean.

