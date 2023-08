VIDEO | Niña reprueba el año y su papá le da valiosa lección: 'lava la ropa del hombre que te mantiene'

Recientemente se viralizó un video grabado hace unos años, aprovechando el fin de cursos hace unas semanas en muchas escuelas no sólo de México sino del mundo entero. En él se puede ver a un padre de familia castigar a su hija por haber reprobado por segunda ocasión el año escolar.

El castigo fue fuertemente criticado, pues el hombre la puso a lavar únicamente la ropa que él usa, luego que la niña le confesara que no quiere estudiar, sino ser ama de casa.

leer más Jóvenes descubren horrorizados que tienen tatuado un dibujo de Mar de Regil

'Le va a lavar la ropa a su papa, porque quiere ser ama de casa'

"Me acaban de notificar que perdió el año escolar nuevamente. Me acaba de comprobar que ella quiere ser ama de casa. Y como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, a nadie más, porque ella quiere ser ama de casa". Estas fueron las declaraciones que dio el papá en este video que se grabó hace algunos años, pero que se viralizó recientemente, luego de criticar la actitud del padre para con la adolescente que en ese entonces tenía 14 años.

El hombre decía también que su hija "no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, entonces va a ser ama de casa", al tiempo que toma un cesto de ropa y lo arroja al suelo para que la menor lo tomara y comenzara a lavar la ropa a mano.

En el mismo clip el padre aclara que no quiere minimizar el trabajo de las mujeres que son amas de casa, sino que "muchas lo son porque la vida no les dio la oportunidad" de continuar estudiando y que, ahora que ella la tiene, no la aprovecha como debiera. "Le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene y la va a lavar a mano", sentenció.

El debate en redes

La conversación se volvió a abrir en redes sociales, pues muchos lo felicitaron y aplaudieron el castigo que el padre puso a su hija, todo con el objetivo de darle una lección y pedirle que aproveche la oportunidad que tiene de estudiar.

Otros más indicaron que el castigo no fue el correcto y que si bien no están de acuerdo en que abandone la escuela, es necesario una charla para saber canalizar sus esfuerzos en otra cosa, en lugar de forzarla a hacer algo que no quiere. ¿Tú qué opinas?