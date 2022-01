Perro se reencuentra con su familia; lo buscaron por seis años (VIDEO)

Dico es el perro de ocho años que conmovió las redes sociales al lograr el reencuentro con su familia, después de seis años de estar perdido. Fue gracias a Pepa Tenorio, mujer que vive en la provincia de Granada en España, que el can volvió a casa.

A través de un video que Pepa compartió en Instagram, narró cómo encontró al animal solo y decidió recogerlo para averiguar si podía encontrar a sus dueños, cosa que ocurrió por el microchip del lomito.

Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca