"En cuanto pueda, voy a pagar"

"Por favor, no me corten la luz", suplica padre de 2 pequeñas tras quedarse desempleado Un padre desempleado dejó una nota para pedir que no cortaran el servicio de luz por falta de pago; el trabajador de la empresa distribuidora de electricidad se conmovió por la situación y recaudó lo suficiente para saldar la deuda