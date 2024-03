¿Qué es lo que lleva una torta cubana y por qué se le dice así?

Las tortas cubanas son las más caras en los puestos callejeros de la Ciudad de México y sí, también son de las más solicitadas por los comensales. Saciar el hambre en una urbe en la que vives de arriba para abajo minuto a minuto, no es nada fácil, por lo que debes buscar algo que te satisfaga de aquí a que regreses a casa.

Estas tortas se caracterizan por su enorme tamaño, sin embargo ¿conoces cuáles son todos los ingredientes que la componen y, más allá de eso, sabes por qué se le llama así? Bienvenido a este espacio en La Razón, en donde despejaremos este par de dudas.

Primero, ¿por qué se le llama torta cubana?

No. El nombre de esta torta no tiene nada que ver con la isla caribeña de Cuba. Nada más alejado de la realidad que ese mito. La torta cubana se llama así porque, aunque no se sabe del todo su origen, consideran que éste tendría lugar en la calle de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Varias versiones de historiadores y narradores culinarios, aseguran que en la calle de Cuba había un local en donde se vendían tortas que estaban hechas con todos los ingredientes que se tuvieran a la mano. Poco a poco comenzó a convertirse en una de las favoritas de los comensales y se le llamó "torta cubana" porque precisamente el local estaba ubicado, como te contamos, en la calle de Cuba.

Otros más aseguran que su nombre es un homenaje a las mujeres de Cuba, quienes se caracterizan por ser voluptuosas, igual que este platillo mexicano.

Las tortas cubanas tienen todos los ingredientes que hay a la mano. Cronistas CDMX.

¿Qué es lo que lleva una torta cubana?

La torta cubana tiene la característica de llevar muchos ingredientes. Aunque no son todos los que se pueden tener a la mano en la cocina de quien las prepara, la torta cubana lleva los siguientes ingredientes:

Jamón

​Milanesa

​Salchicha

​Pierna

​Queso amarillo

​Quesillo

​Frijoles

​Huevo con chorizo

​Jitomate

​Rajas o chipotle

​Aguacate

