Samsung elimina TV Plus y usuarios se enojan

Samsung TV Plus es un servicio gratuito de streaming en México, pero solo está disponible en las televisiones Smart de la marca, debido a su naturaleza de que no se tiene que pagar, sin embargo, esta aplicación de TV Plus desapareció de las pantallas e hizo enojar a los usuarios.

Todo sucedió porque los usuarios de Internet se quejaron en redes sociales porque no podían ingresar a la aplicación, ya que aparecía un error en la pantalla a la hora de seleccionar la opción para ver el streaming.

“El servicio de Samsung TV plus, desapareció de mi tele, está fallando el servicio?", “En la mí también desapareció, mi madre está desesperada por su novela”, “Está fallando el servicio? Desapareció hoy de mi tele”, “No tengo nada de programación de #SamsungTVplus ¿Qué hacemos?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Esta fallando el servicio? Desapareció hoy de mi tele — Luis Menacho Ramírez (@LuisMenachoRam1) December 20, 2023

¿Por qué desapareció el Samsung TV Plus de las televisiones?

Después de los reportes de las fallas Samsung TV Plus anunció que el problema es que se estaba actualizando la aplicación y por ese motivo no se podía ver y había desaparecido del menú principal de las televisiones.

“Por el momento la aplicación Samsung TV Plus está teniendo una actualización de contenido, por lo que no está disponible, sugerimos esperar a que se restablezca, agradecemos tu paciencia”, respondió Samsung a los cibernautas.

¡Hola, Luis! Por el momento la aplicación Samsung TV Plus está teniendo una actualización de contenido, por lo que no está disponible, sugerimos esperar a que se restablezca, agradecemos tu paciencia. — Samsung México (@SamsungMexico) December 20, 2023

Sin embargo, el servicio se restableció después de unas horas y actualmente se puede ver la aplicación de manera normal en las televisiones.

¿Qué se puede ver en Samsung TV Plus?

Samsung TV Plus tiene más de 80 años, en los que incluye señales de transmisión abierta como TV Azteca y el Canal 6.

Incluye canales de noticias, de estilo de vida, de música y de caricaturas, así como de cocina y recientemente abrió 11 canales que son: