Survivor México 2021: ¿Qué le pasó a Bella de la Vega que no pudo competir? (VIDEO)

Bella de la Vega vivió un momento de debilidad en Survivor México 2021 y es que se sintió mal y tuvo que ser revisada por el médico del programa.

La actriz y modelo fue atendida por el doctor, luego de que sufrió un golpe de calor lo que le impidió participar en la primera prueba para ganar la inmunidad individual en las dos tribus de Survivor México 2021.

Bella de la Vega estuvo sentada en una silla durante toda la prueba de la inmunidad, mientras el médico le tomaba la presión y le medía el nivel de azúcar en la sangre.

Los Halcones de Survivor México 2021 dudan de la enfermedad de Bella de la Vega

Cuando Bella volvió al refugio dijo que se sentía mareada y tenía la visión borrosa, sin embargo, sus compañeros creen que está fingiendo, ya que el médico dijo que la modelo se encontraba en óptimas condiciones para volver a la competencia.

Finalmente, Bella aseguró que sí se sentía mal e incluso confrontó a Warrior, quien la cuestionó tras el dictamen médico.

¿Bella de la Vega está en peligro de salir de Survivor México 2021?

Los integrantes de Halcones de Survivor México 2021 han expresado que se están cansando de la actitud de Bella de la Vega, señalan que no aporta al equipo y no ayuda y no ha adoptado un rol de trabajo en la tribu.