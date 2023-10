"Tamaelote", así luce el nuevo antojito viral ¿lo probarías? | VIDEO

Los antojitos mexicanos son muy populares en todo el mundo, recientemente se viralizó una combinación entre dos platillos mexicanos, que son los tamales y esquites.

A través de TikTok se puede ver un video en el que se viralizó la forma en la que se hace el nuevo antojito, hasta el momento cuenta con más de 170 mil reproducciones y cientos de comentarios.

En el clip se puede ver cómo el señor toma un tamal de mole, lo pone en un plato, posteriormente le agrega los esquites, el señor le pone mayonesa y queso.

Los internautas no hicieron esperar sus comentarios, entre los cuales señalaron que le "faltó apio chamoy y un camaroncito", "que rico se miran como los de mi país. San Luis aquí en Houston no encuentro uno tamales ricos", "que delicia", también hubo quienes estaban en desacuerdo "puras cochinadas qué asen con los tamales neta ya no saben ni que inventar con la comida", "nooo se mira nada apetito eso disculpa", "ya no ay respeto todo lo echan a perder".

Síguenos también en Google News

FBPT