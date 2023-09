VIDEO | Mujer llora y dice que esta harta de ser ama de casa; su sentir se vuelve viral

Ser ama de casa es una labor no reconocida por muchas personas y es complicado, ya que todo el tiempo hay algo pendiente por hacer y solucionar.

A través de TikTok la usuaria @patadepirru confesó estar harta de ser ama de casa, su rostro en un comienzo de veía triste y después comenzó a llorar.

La mujer señaló "les juro que hoy es de estos días que quisiera desaparecer de este planeta Tierra, no saber de mi existencia. Estoy harta, estoy muy harta ya".

Esto lo mencionó luego de que su licuadora estallara y salieran residuos de comida por varias zonas de su cocina.

También mencionó "no sé ni cómo voy a limpiar esta cosa". Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale, siempre me pasa algo, siempre, y ya es muy tarde y no hemos almorzado", en ese momento comenzó a llorar.

Posteriormente indicó que nunca puede concluir algo, porque le pasan percances y que ya debía acabar de hacer la comida.

Los cibernautas la respaldaron y entre algunos comentarios, del video viral con más de 19 millones de reproducciones, destacados le indicaron "ahora imaginen ser ama de casa de una casa ajena y llegar a tu casa a seguir siendo ama de casa... Y en mi país aun preguntan", "leí los comentarios y me largue a llorar por lo duro que es ser ama de casa y nadie valora nuestro esfuerzo ", "te vi llorar y lloré contigo. No tengo hijos pero en tu carita sentí la frustración. Hoy y siempre estoy contigo", "amiga nosotras que somos mamás 24/7 y disque mantenidas también necesitamos un respiro y descansar amamos a nuestros hijos pero también somos mujeres".

