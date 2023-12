¿Cómo hacer el polémico test de las 7 identidades que es viral en TikTok?

En TikTok se viralizó un test de las 7 identidades que revela el porcentaje del género con el que se supone que identifica la gente.

En los últimos días, los usuarios de la red social de videos cortos comenzaron realizar videos en los que muestran los resultados que les da este test, lo cual ha generado polémica entre los mismos cibernautas.

¿Cómo hacer el test de las 7 identidades?

Para realizar este test de las 7 identidades se tiene que ingresar en el siguiente link llamado https://www.idrlabs.com/es/7-identidades/test.php.

En este link se despliega un cuestionario de 35 preguntas en las que los usuarios tienen que responder con una barrita que dice “De acuerdo” y “En desacuerdo”, esto para que los cibernautas muevan la barrita con forme se sientan identificados con las preguntas que se presentan en el test.

Preguntas del test de las 7 identidades Foto: Especial

Después de seleccionar si están de acuerdo o en desacuerdo, se tiene que dar clic en el botón de continuar y repetir este paso en las 35 preguntas.

Al final se revelará el resultado, el cual consiste en dar el porcentaje con el género con el que se supone que se identifica la persona, es decir puede ser cisgénero, género fluido, no binario, trangénero, intersexual, agénero, entre otros.

Así puedes compartir tus resultados en TikTok

Los resultados del test de las 7 identidades los puedes compartir en TikTok e interactuar con otros usuarios que también ya tomaron la prueba.

Lo que se tiene que hacer es tomarle captura de pantalla a los resultados y crear un video con esta foto en TikTok, para cumplir con el reto viral se tiene que acompañar con la canción “6 AM” de J Balvin y Farruko, pero el video tiene que hacerse con el fragmento de la canción que dice: “¿Pero qué horas son? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Farru tiene el carro parqueado en la habitación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía ‘peace love’, pero qué confusión, creo que cometí un error”.

¿Por qué causa polémica el test de las 7 identidades?

La polémica que desató este test es que muchos usuarios aseguran que no les gusta que el resultado es confuso y que mientras ellos se identifican con un género, el test les dice otro.

“A mí me salió que soy más no binario y soy género fluido”, “Yo soy genero fluido y pansexual no sé porque me salió que soy agénero”, “soy género fluido y quede empatada entre algunos géneros y el de género fluido me salió 56”, fueron algunos de los comentarios.