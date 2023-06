Video. Alumna revela que pagó a sus profesores para pasar sus materias

Graduarse implica esfuerzo y dedicación; involucra completar con éxito los requisitos académicos necesarios para obtener un título o diploma en una institución educativa.

Cuando el objetivo se logra es común que los estudiantes festejen o realicen alguna actividad que quedará grabada en su recuerdo para toda la vida, como el famosos trend de TikTok denominado ‘Me gradué sin’.

Es el caso de una alumna, el cual se ha vuelto viral porque en un video confiesa que para pasar sus materias pagó a sus profesores. Todo parece una broma, cabe aclarar.

"Me gradué pagándole a los maestros", reconoce la sonriente escolar en un clip de TikTok al finalizar su curso.

Las breves imágenes de @galexgraduaciones muestran a varios estudiantes recién egresados, quienes "revelan sus secretos" para graduarse de una secundaria, al parecer en el estado de Sonora, en México.

En el trend, cada estudiante se va colocando frente a una cámara y realizar diferentes confesiones.

El video está causando revuelo en las redes sociales y ha desatado miles de comentarios por parte de los usuarios de TikTok -la mayoría muy divertidos- aunque otros señalan que no es un orgullo hacer tales declaraciones.

"Y hasta se ponen orgullosos de no saber cosas básicas", "el futuro de México" y "así quien un mejor país", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las reacciones del video que ya cuenta con 280.9K de "Me gusta".

te puede interesar Hay 45 nuevos Pueblos Mágicos en México y estos son estado por estado

Maestra se queja de que los alumnos pasen de año sin entregar tareas: "Bravo por tu 6"

En 2021, en plena pandemia por COVID-19, una maestra de San Luis Potosí publicó un video en el que se quejó de que los alumnos obtuvieran una calificación aprobatoria en su ciclo escolar, aún sin entregar ninguna tarea durante las clases en línea.

"¡Por favor, basta! Basta de que anden publicando 'bravo por tu seis', 'me gradué sin entregar evidencias, que felicidad' ¿Qué sociedad estamos entregando? ¿En dónde nos tiene el Gobierno Federal a los maestros? ¿En qué concepto nos tienen? ¿En que no podemos? ¿En que no sabemos? ¡Se equivocan!", agregó la maestra.

La maestra de preescolar también recomendó a los padres de familia no festejar que sus hijos obtuvieron un seis de calificación sin entregar ninguna evidencia del trabajo que se tenía previsto para el ciclo escolar, pues con esto no se considera la labor que las maestras y maestros hicieron al adecuar los planes de estudio y la metodología de trabajo al formato remoto.

La profesora de San Luis Potosí externó su preocupación por los alumnos que va a tener México, ya que no contarán con los conocimientos necesarios.

"Bravo por el seis, me gradué sin entregar nada ¡Basta! Si queremos un México mejor, tenemos que hacer a la gente responsable porque de la exigencia viene la excelencia", sentenció.

Síguenos también en Google News

Leo