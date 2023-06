VIDEO. A Joven se le mete un parásito en el pie mientras caminaba en la playa

No hay nada más agradable que sentir la arena de la playa entre los dedos de tus pies y aunque al caminar de vez en cuando las conchitas de mar puedan picarte la planta del pie, uno no se imagina que pueda adquirir un parásito.

Esa fue la desagradable experiencia que vivió una joven colombiana tras dar un paseo por las bellas playas del golfo de Morrosquillo, en Coveñas, Sucre. La joven contó en un video que durante su estadía no notó nada raro en su piel hasta que llegó a Bogotá, ahí fue que vio una extraña mancha roja en su espinilla.

Creyó que era alergia

A través de TikTok, explicó que en un principio pensó que era irritación por la picadura de un mosquito o algún tipo de alergia, por lo que no le dio importancia, pero con los días comenzó a empeorar, así que decidió acudir a emergencias.

"Me salió como una pepita roja en la pierna y al comienzo pensé que era un mosquito o alguna alergia y lo tuve así un par de días, pero con el tiempo yo sí noté que se iba esparciendo y también me rascaba mucho, especialmente de noche. No era dolor, sino una rasquiña horrible de noche", narró.

Luego de que fue al doctor, le recetaron medicamento, pero no le supieron decir que era lo que tenía, además que no mejoró, al contrario, se expandió cada vez más en su piel.

Parásito se encuentra en la popo de los perros y gatos

Por ello decidió visitar al dermatólogo, un especialista en las enfermedades de la piel. Fue ahí que el doctor le explicó que lo que tenía no era una alergia sino que había adquirido un parasito.

El doctor le dijo que el parásito que había contraído era una larva migratoria (cutánea), la cual es muy frecuente encontrar en las heces de los perros y gatos.

Le mencionó que es muy fácil contagiarse de este tipo de parásitos en la playa, ya que muchas personas llevan a sus mascotas a pasear por el lugar y cuando los perritos hacen sus necesidades, no recogen la popó , por el contrario lo dejan ahí y eso hace que otras personas al acostarse en la arena o caminar descalzas tengan contacto con el virus.

"El dermatólogo me dijo que 'la razón por la cual te rascas tanto de noche y te pica tanto de noche es porque los parásitos ponen huevos de noche'", detalló la joven.

Finalmente la joven dijo que con tratamiento, se curó; sin embargo recomendó a las personas que decidan ir a la playa usar chanclas en todo momento y toallas si se van a acostar en la arena, para que no sufran lo que ella vivió.

"Por favor lleven chanclas y una toalla cada vez que vayan a la playa a la arena no se acuesten sobre la arena, no lo hagan porque no quieren que se les meta un parásito como a mí y después van a pasar noches horribles porque ni les cuento lo que se siente de noche cuando el parásito está poniendo sus huevo", relató.

