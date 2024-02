VIDEO | Joven llora al decir que con 2 carreras y 3 idiomas no encuentra trabajo

Conseguir trabajo para las generaciones jóvenes cada vez se vuelve más complicado, por medio de redes sociales hay usuarios que suelen compartir su situación difícil por las condiciones laborales o por no poder conseguir un empleo.

Tal es el caso de la usuaria @lohannysant, quien contó su triste anécdota al buscar trabajo, por medio de su cuenta de TikTok compartió un video, en el que explica que lleva tiempo buscando una oportunidad laboral.

En su clip puso la descripción "me salieron manchas de lágrimas en mi currículum" y narró que cuenta con dos carreras, además de saber tres idiomas, sin embargo, expresó que no la contratan ni siquiera en empleos con el salario mínimo.

La joven mencionó "esto es lo más humillada que me he sentido nunca en mi vida. Literalmente estoy sosteniendo mis currículums, una pila de ellos, para poder ir en persona a lugar a decir ¿están contratando?".

Entre lágrimas también mencionó que necesita el dinero, que seguirá en su búsqueda hasta encontrar un trabajo.

Entre los comentarios que destacan, hubo internautas que contaron también su complicada situación y respaldaron a la joven: "Hice eso y me dijeron "puedes presentar tu solicitud en línea", "un día normal en Latam be like", "Dios mío esta soy yo en este momento, pero editando mi CV, portafolio y llorando por el miedo del mundo laboral", "Sé como se siente, la vida pasa tan rápido y uno estudió tanto y es tan complicado conseguir trabajo", "en mi época esa era la forma normal de pedir trabajo, me acuerdo ir a los parques industriales y repartir por todas las empresas", "financiero aquí y estoy igual. Ya mejor abrí mi puesto de "carnitas el Pepe" (inserte canción de Kurapika sumido en un vacío indestructible)".

