VIDEO | Joven fue despedido por tener dos trabajos: "Todo fue peor" cuando se enteraron

En la actualidad, hay quienes entran a dos trabajos por necesidad, ya que puede pasar que no encuentren un empleo bien remunerado para poder cubrir sus gastos.

En ese sentido, un joven se volvió viral al compartir su historia de una dificultad laboral que enfrentó, a través de TikTok el usuario @sergiovalla compartió un "story time" en el que contó su mala experiencia en uno de sus trabajos, hasta el momento el video cuenta con más de 1.7 millones de reproducciones.

Explicó que en uno trabajaba de las 11:00 de la mañana a las 4 de la tarde y luego entraba a su siguiente empleo, al cual llegaba a las 5:00, pero cuando iba de camino le llamaron y le dijeron que no se presentará e indicó " me han echado de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente con dos trabajos , desde entonces todo fue a peor, la manager empezó a hablarme fatal todo el rato".

Algunos internautas no hicieron esperar sus comentarios y entre los más destacados le indicaron: "¿acaso es prohíbo en Australia tener 2 trabajos?", "vaya por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa", "nunca se habla de ti mismo, ni de sueldo, ni de que trabajas. Yo tengo dos trabajos y nadie lo sabe", " eres joven, no le regales tu vida a quien no te valora , tienes muchas oportunidades laborales. Yo acabo de entenderlo con 40, después de muchos años", "a mí me pasó parecido, con ‘no me gusta que tengas otro trabajo’, y le dije, págame más y solo trabajare aquí. No cobré más pero no me dijo nunca mas".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT