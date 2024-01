VIDEO | Mujer asegura que un hombre sin dinero no debería tener novia por estas razones

Una mejor que aseguró que un hombre sin dinero no debería tener novio y explicó sus razones por las que piensa eso, su video se volvió viral y en redes sociales dividió opiniones.

En la cultura popular, suele romantizarse que "el amor todo lo puede", pero una joven aseguró que sin dinero eso cambia. Explicó que alguien que no está económicamente estable no debería tener una relación.

En el video, la usuaria @ saritafayadcoach mencionó: "¿Un hombre que todavía no está económicamente estable debería tener novia? para mí la respuesta es no, y no me vayan a quemar, no lo digo porque sienta que esas personas no sirven para una relación, si no porque siento que es importante que las personas trabajen primero en sí mismos".

De igual manera, destacó que es importante que las personas se preparen, se construyan, que crezcan, especificó que puede aplicar en diferentes ámbitos y recalcó que para los hombres el tema económico les da seguridad. Planteó que si alguien no está preparado para tener una pareja, podría ser un gasto, además de una distracción.

En los comentarios hubo quienes la apoyaron e indicaron: "estoy de acuerdo con el video. Ambos deben buscar el éxito individual, para que al final, juntos construyan algo como un imperio", "yo lo viví. Confirmo. Hombres trabajen en ustedes y sean selectivos", "soy hombre y estoy totalmente de acuerdo. 101 por ciento de acuerdo, una relación demanda tiempo y dinero para poder funcionar".

Por su parte, hubo usuarios que no respaldaron el pensamiento de la mujer, al señalar que para que las personas tengan dinero es hasta casi la tercera década de edad: "la mayoría de jóvenes no tienen dinero hasta los 25 o 30 años. En conclusión, uno debería tener novia hasta después de los 30, y es imposible", "yo creo que es un equilibrio, yo como hombre quisiera darle todo a mi pareja, sin embargo también hay chicas que cuando te va mal te de dejan", "usando esa lógica, aquí en Latam alguien "realizado" tiene más de 30 en la mayoría de casos, o sea que deben tener pareja hasta esa edad?".

Una mujer indicó que un hombre sin dinero no debe tener novia. Foto: Especial

FBPT