Mujer de 28 años dice que jamás ha tenido novio y se vuelve viral; ha pensado que no es bonita

El amor de pareja es un sentimiento que después de la adolescencia se puede normalizar en algo "más intenso", es común que desde la secundaria haya quienes comiencen un noviazgo, pero otras personas no, si no muchos años después y esto suele ser cuestionado por la sociedad, sobretodo se les señala su soltería a las mujeres, por los estereotipos sociales.

En ese sentido, una mujer de 28 años se volvió viral en TikTok, tras contar su situación sentimental. La muchacha indicó que si bien, ha tenido experiencias con chicos y "un casi algo", nunca ha formalizado una relación.

En su clip, que hasta el momento cuenta con más de 484 mil likes, preciso "tengo 28 años y nunca he tenido novio. Cuántas veces no me ha rondado por la cabeza 'ya me quedé sola' , 'quizás es que he hecho algo mal', 'quizás no soy lo suficiente bonita o simpática', quizás debería cambiar algo de mi personalidad".

Entre los comentarios destacados, le indicaron: "No has tenido novio pero tienes la sudadera de Lizzie McGuire más cool del planeta. Ya llegará", "no te has perdido de nada, la verdad", "35 y nunca he tenido novio", algunas usuarias la apoyaron con su experiencia personal y le mencionaron "tengo 19 años y nunca he tenido novio y no he dado mi primer beso", "yo tengo 21 y nunca he tenido novio", "si hacen un club me unen, porque yo tampoco nunca he tenido novia", "tengo 22 y nunca he tenido novio jaja siento que es porque tengo las expectativas muy altas", "yo tengo 27 años y nunca he tenido novio, si he tenido pretendientes y la oportunidad de tenerlo, pero no siento nada por ellos y prefiero estar sola".

