VIDEO | Influencer regala como propina un auto a una mesera de CDMX y así fue su emotiva reacción

En los últimos años, los influencers que regalan cosas a la gente se han vuelto populares, como el caso de Alexis Omman, quien se dedica a dar momentos felices a personas que se encuentra en la Ciudad de México.

Tal es el caso de una mesera, quien se encontraba trabajando en un restaurante de la CDMX en el que el creador de contenido Alexis Omman acudió a comer.

El influencer le preguntó a la mesera "¿cuál es la propina más grande que te han dado?", a lo que ella respondió que "el 30 por cierto", porteriormente, Alexis le volvió a cuestionar " ¿te han dado de propina un coche? ".

La trabajadora dijo que no, le indicó "no me haga bromas porque voy a llorar". La mesera reaccionó con lágrimas de emoción, luego fue con Alexis a ver su nuevo coche, ella le dijo que el auto estaba bonito, lo abrazó y le agradeció el regalo.

El carro que regaló Alexis Omman. Foto: Especial

Posteriormente, la mujer se subió a su carro nuevo, le contó al influencer que fue lo que siempre quiso y que durante cinco años estuvo ahorrando para comprarse uno.

Hasta el momento el video viral cuenta con más de 5.2 millones de likes en TikTok y más de 37. 7 millones de reproducciones. El tiktoker Omman explicó que analizan a las personas que les van a dar el regalo y ven si tienen "buena vibra" para elegirlas.

Entre los comentarios más destacados del video aplaudieron la acción: "mi esposo trabaja de mesero en el restaurante de al lado, en Ginnos, y dice que es verdad que sí se lo dio, él lo vio todo", "llorar de felicidad por desconocidos en TikTok es mi pasión", "eres como Mr. Beast pero versión económico", "¿es mentira? Ella está llorando emocionada y yo también. Gracias Alexis Omman".

FBPT