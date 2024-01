VIDEO | "Sigo creyendo en el amor": Joven aprende lengua de señas para conquistar a su amada

¿El amor todo lo puede? Un joven aprendió lengua de señas para conquistar a su amada y le propuso matrimonio, el acto fue "aplaudido" en redes sociales y se viralizó.

Por medio de X, se volvió viral un video en el que se puede observar cómo una familia está unida, presenciando el acto de amor de un joven, quien le propuso matrimonio a su amada. Él tenía flores, había velas románticas y le mencionó "¿amor, te casarías conmigo?" , la joven emocionada, aceptó.

Dicho video fue compartido con la descripción "yo sigo creyendo en el amor, porque vi a mi hermano aprenderse todo un idioma como lo es el lenguaje de señas para poder hablar con la niña q le gustaba y ahora después de 5 años se van a casar, viva el amor viva la monogamia".

Hubo usuarios de redes sociales que festejaron el acto de amor, entre los comentarios destacados le comentaron "que hermosos", "que vivan los novios, que viva el amor", "el lenguaje de señas debería ser obligatorio en las escuelas, todos podríamos entendernos y permitiría una mayor inclusión", "pues a mí me parece lo mínimo si quiere casarse con ella. Oye, yo por ejemplo soy ciega y una pareja que no describa sus fotos chao. no romanticemos la accesibilidad básica", "imagínate cuando ama esa chica para salir de la zona del confort del idioma y aprender nuevo y complejo como es el lenguaje de señas, Dios mío, que lindo".

