VIDEO. 'Querían que trabajara 8 horas seguidas'. Joven renuncia en su primer día de trabajo

Ocho horas de trabajo seguidas sin ninguna clase de descanso, ni siquiera para poder consumir alimentos. De esto fue de lo que se quejó una usuaria de TikTok, quien no dudó en exponer su caso en redes sociales, luego de haber acudido a su primer día de trabajo.

Incrédula sobre lo que le tocó vivir, ella expuso no sólo esta situación que consideró como explotación laboral, sino también indicó que el mismo día en que se presentó a trabajar, expuso también su renuncia. ¿Tú qué hubieras hecho?

Mucho trabajo, poca paga

Aunque para esta usuaria el sueldo no fue un problema en un inicio, pues lo que ella quería era trabajar y adquirir experiencia, pese al salario bajo; cuenta que todo cambió después de llevar a cabo su proceso de reclutamiento. "El salario no era significativo, pero era un trabajo, así que entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó a capacitarme en la gestión de la tienda", inició.

Explicó entonces que por cada hora trabajada, debía recibir por lo menos dos dólares más de lo que le estaban ofreciendo en un inicio por las tareas que le pusieron a hacer. Estando en la tienda, le explicaron que el trabajo era de ocho horas diarias y seguidas, algo que no la terminó de convencer.

"Querían que trabajara ocho horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos. No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: 'Nunca más quiero volver allí'. No tengo nada en contra de la empresa, conocí a gente agradable allí, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado que me pagaran sólo el salario mínimo", sentenció.

'Es que te pusieron a trabajar'

Los comentarios no se hicieron esperar para esta joven quien seguía incrédula por tener que enviar mails, abrir la tienda en la que iba a trabajar, además de recibir paquetes.

"Vaya, es que te pusieron a trabajar, igual después consigues algo sin tanto esfuerzo"; "Se nota que nunca has trabajado en empresas"; "Ella lo que enfoca es que no le dan descanso para que se alimente, super nada que ver"; "Salario mínimo 14 pesos la hora ahí. Salario mínimo en Latinoamérica, 2.50 pesos la hora. Que alguien le explique", fueron algunos de los comentarios que recibió en el video.