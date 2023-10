FOTOS | ¡El mejor lente! Hombre mira eclipse de Sol con una caguama

Este sábado 14 de octubre, miles de personas pudieron observar el eclipse anular de Sol, pero entre todos los espectadores la forma en que un hombre disfrutó este espectáculo astronómico llamó la atención pues como visor solar utilizó una caguama.

Y es que especialistas advirtieron que no se podía ver el eclipse sin la protección adecuada, ya que podrías lastimar tu vista, no obstante, un hombre no se quiso quedar con las ganas de verlo y como no contaba con un lente especial para hacerlo, decidió usar su caguama.

En varias fotos difundidas por el usuario @BIRCKOOFF, se aprecia como el hombre mira a través de la caguama, pero también comparte una en la que con dos envases de cerveza se arma unos binoculares.

Tras compartir las imágenes, cientos de usuarios elogiaron lo ingenioso de sus lentes e incluso algunos le preguntaron si de verdad funcionaban; otros usuarios sostuvieron que también se tomarían una caguama para después comprobar si así se apreciaba mejor el eclipse.

DAN