VIDEO. Perrito ayuda a su dueña al verla sufrir con taquicardia; le lleva medicamentos

¡Héroe! Un perrito demostró que es el mejor amigo de su dueña, pues al verla sufrir un ataque de taquicardia la ayudó y se quedó con ella todo el tiempo.

En un video viral que tiene más de 34.4 millones de reproducciones, se muestra cómo un perro apoyó a su dueña en una situación difícil. En el clip se puede observar a la joven limpiando su cocina, cuando de repente se detiene repantemente; su perrito detectó el ritmo cardiaco irregular , por lo que -de acuerdo con la narración del video- le pidió que se sentará, le llevó una mantita, fue por agua, luego le llevó sus medicamentos y finalmente se sentó al lado de ella y no la dejó sola ni un momento.

Los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios de admiración hacia el perrito, entre algunos destacados señalaron "definitivamente son maravillosos", "no se que me emociona más, si que el perrito la ayuda de esa manera o que ella haya puesto todo para que cuando pase eso él la pueda ayudar", "los animales sobré todo perritos son los que más te quieren y ayudan sin pedir nada a cambio me encanta el vídeo", "No manch*s el perrito es más inteligente que yo".

