VIDEOS. Tiktoker desafía a 'Don Goyo' y lo graba muy cerca; le deja una ofrenda al volcán

En los últimos días el volcán Popocatépetl ha impresionado a miles de personas en México debido a su intensa actividad. Las autoridades mantienen el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 3 .

Pese a las advertencia de la actividad volcánica, un Tiktoker arriesgó su vida y desafío a "Don Goyo ", pues se acercó un kilómetro con el fin de grabarles a sus seguidores el tremor del volcán .

El usuario @oralegerry compartió el video con la descripción "intentando grabar el tremor de Don Goyo a 1 km de distancia", hasta el momento tiene más de un millón de reproducciones. El pasado 21 de mayo explicó que trataría de grabar cómo se escucha el tremor del volcán, se puede apreciar mucho humo y el suelo cubierto de cenizas.

Este 23 de mayo volvió a subir otro clip en el que indicó " esta fue mi travesía para llegar al ombligo del Popocatépetl y dejarle una ofrenda a Don Goyo, para agradecerle de todas las veces que he ido no me ha pasado nada".

Su hazaña generó cientos de comentarios de asombro, entre ellos le señalaron "¿cómo te dieron permiso para subir? me impresiona, felicidades", "wow... que hermoso paisaje y que valor el tuyo por subir, gracias a Dios que estás con bien en casa", "Gpi ... Eso es todo bro", "gracias ,por subir este video nunca subiré yo hasta donde tú estás , muy bien , pero también es muy peligroso".

El joven mostró su reloj que indicaba que se hizo 5 horas y que caminó 11 km para llegar al "ombligo" del Popocatépetl , enseñó el lugar donde dejaban ofrendas al volcán, de igual manera aseguró que él de dejó una para "pedirle perdón de los seres humanos, de la tala de árboles que ha habido, el maltrato a la madre tierra, vine también a sacar muchos sentimientos y emociones que traía, es mi refugio estar aquí, es la primera vez que vengo, la energía se siente (...) muy agradecido de que me dejó subir".

