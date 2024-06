WhatsApp: El nuevo requisito que será INDISPENSABLE para seguir usando la app

WhatsApp se mantiene como la aplicación de mensajería instantánea más popular entre millones de usuarios. Lo anterior no solo por sus funcionalidades prácticas, sino también por sus constantes actualizaciones de seguridad. Entre ellas, destaca un anuncio reciente de que se pedirá la fecha de nacimiento para utilizar el servicio.

Actualmente, la aplicación de mensajería instantánea no pide muchos requisitos para utilizar sus servicios. Basta con un número de teléfono, un nombre de usuario y una foto de perfil para comenzar a disfrutar de sus múltiples opciones de comunicación.

WhatsApp implementará una nueva función de seguridad. Foto: Pixabay / La Razón.

Sin embargo, dentro de poco es posible que, además, los usuarios que recién instalan la aplicación también deban darle a conocer su fecha de nacimiento, de forma que pueda filtrarse quiénes pueden y no pueden usarla. ¿Qué se sabe de esto y cuál es la edad mínima? Te contamos todo.

¿A partir de cuándo WhatsApp te pedirá tu fecha de nacimiento para usarla?

El blog WABetaInfo publica información actualizada sobre las novedades que los desarrolladores de WhatsApp prueban en la versión Beta de la aplicación, es decir, la que se utiliza para ensayar nuevas funciones antes de lanzarlas en la versión definitiva.

La semana pasada, en el blog de WABetaInfo se informó que los desarrolladores estaban planeando una nueva función de seguridad: la de solicitar a los usuarios su fecha de nacimiento cuando recién se registran a la aplicación.

Esta nueva función se aplicaría solo una vez, cuando recién se registra el usuario en el sistema, y la fecha no se mostraría a los usuarios, sino que solamente sería utilizada para filtrar a quiénes puedan usarla.

A propósito, el blog explica que la idea surgió a partir de la exigencia en estados de Estados Unidos como Texas, o algunas regiones de Europa, de regular las redes sociales y la mensajería instantánea para menores de edad.

Así, la edad mínima para utilizar WhatsApp sería de 15 años, de acuerdo con las pruebas de esta nueva función. Sin embargo, la edad fue elegida en función de leyes internacionales, por lo cual aún no hay un consenso en torno a cuál sería la edad mínima para utilizar la app.

Así pediría WhatsApp tu fecha de nacimiento. Foto: WABetaInfo

Además, la función se ha pensado sólo para implementarse en Estados Unidos y Europa, sin que se haya manifestado la intención de hacerlo en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Por lo tanto, no queda más que esperar hasta que el anuncio sea oficial. En tanto no lo sea, podrás utilizar tu aplicación como siempre lo has hecho.

