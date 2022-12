Bolt EUV: práctico y muy eficiente

En materia eléctrica hemos estado muy pendientes sobre cualquier noticia acerca de Chevrolet Bolt EUV, no solo por la “novedad” que ha implicado su llegada, sino por conocer hasta dónde puede llegar realmente en temas de autonomía y funcionalidad.

Pensado para fluir. Tras los anteriores encuentros y contactos con este modelo, no hay mucho que agregar, pero sí hay que subrayar que en temas de diseño cada trazo y/o elemento en la carrocería ha sido pensando en ayudar al coeficiente aerodinámico.

Lo anterior tampoco es nuevo en los vehículos cero emisiones, pero cuando miramos a Bolt UEV, de pronto ya estamos viendo una pequeña SUV, así que es ahí donde comprendemos su apellido: Electric Utilitary Vehicle (EUV), que con solo 4.3 metros de largo y 1.7 m de ancho se permite dar acomodo a cinco pasajeros, aunque si lo que realmente se busca es viajar cómodos, 4 serían lo ideal; esto en gran medida por la ausencia del túnel de transmisión que permite un piso plano en todo el habitáculo (otra constante de los EVs) y unos muy sanos 2.6 metros de distancia entre ejes, cortesía de la arquitectura GM BEV2 (Battery Electric Vehicle) sobre la que Chevrolet EUV se encuentra construido.

Su precio es de 988,900 pesos. Foto: Autocosmos

El resto del habitáculo propone un conjunto de soluciones ideales dispuestas para ayudarnos en cada trayecto; luce “muy SUV”, pero realmente demuestra que su misión es poner a disposición elementos que contribuyan a “la experiencia eléctrica”, es decir: guarda objetos, papeleras, cargador de inducción para smartphone, guantera, consola, portavasos, asientos compactos pero cómodos y bien mullidos, así como materiales con buenos acabados; no es para menos, pues al final resulta en un vehículo que se acerca al millón de pesos y, en ese rango de precios, cualquier cliente está en su derecho de exigir eso y más.

Tras el volante. Manejar un auto eléctrico puede ser tan desconcertante como fascinante.

Chevrolet Bolt EUV 2022 se encuentra en un punto medio ideal para que el usuario aproveche al máximo todos los servicios tanto de confort como de eficiencia. Un solo display digital informa todo lo que sucede en términos de carga, autonomía consumo, regeneración de energía, así como el estado de sus dos principales ayudas en términos de eficiencia.

Su precio es de 988,900 pesos. Foto: Autocosmos

One Pedal Driving: Permite acelerar, frenar y recargar energía solo con el pedal derecho. Su activación es mediante un botón colocado en la consola y literalmente, únicamente hay que acelerar a discreción y soltar para frenar. Hay que habituarse y ser cuidadosos, pero una vez que se le toma la medida, el trabajo de regeneración de energía es impecable, sobre todo en el tráfico o pendientes prolongadas de carretera.

Regen on Demand: Se activa mediante una paleta colocada en el lado izquierdo del volante y la mejor manera de optimizar su funcionamiento es en tramos donde la velocidad sea constante.

Chevrolet diseñó un sistema de infoentretenimiento que ayuda al usuario a no manejar “a ciegas”, ¿a qué me refiero? Además de todas las representaciones gráficas e indicadores del display digital, una pantalla táctil de 10.2” nos presenta de manera más “ilustrativa” el estado de carga de la batería, los rangos de consumo, recargas, etc.

Su precio es de 988,900 pesos. Foto: Autocosmos

• No hay por qué limitarse en su uso, podemos pedirle cualquier tarea de transporte o carga.

• Puede circular en cualquier condición de manejo sin limitantes: calor, lluvia, tierra, lodo, etcétera.

• La totalidad de sus recargas depende totalmente del tiempo y tipo de carga que se le suministre, ¿la ideal? 240 volts @ 48 amperes.