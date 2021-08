Honda Civic 2022 no es para cualquiera

Nuestra versión de prueba es el tope de gama (Touring) que monta un motor turbocargado y que está acoplado a una transmisión continuamente variable y gracias a un ajuste en la programación se ganaron más hp.

La tapicería es de piel de muy buena calidad y tacto y un detalle que me parece superpropositivo es la inclusión de una malla con diseño de panal que sirve de camuflaje a las ventilas del sistema de climatización, una pieza larga que armoniza en la parte frontal del tablero y que además oculta las toberas de difusión del flujo de aire.

Control de velocidad Crucero Adaptativo. Foto: Autocosmos

La pantalla central es de 9 pulgadas y es de accionamiento táctil y que es compatible con las plataformas Apple CarPlay y Android Auto, además de la útil función “Mirror Link” que nos replica algunas funciones de nuestro teléfono en la pantalla del auto, funciones tales como Waze, Maps o WhatsApp.

Como ya les comenté nuestro vehículo de prueba era la versión tope de gama que equipa el motor de 1.5 litros turbo con caja CVT. Los que me leen frecuentemente recordarán que he sido siempre detractor de las transmisiones continuamente variables por su horrible sensación al acelerar y su funcionamiento ruidoso, bueno, pues he de decirles que Honda desde el 2015 me ha hecho cambiar de opinión al respecto, ya que sus vehículos equipados con CVT ofrecen una sensación de manejo que otras marcas que este tipo de caja no han podido replicar, la sensación es mucho mejor y ese agobio de que el vehículo no avanza lo suficientemente rápido que demandamos -insisto- no está presente en el Civic Touring.

Las aceleraciones son constantes, pese al pequeño desplazamiento del motor -1.5 litros- y no hay un notorio turbo lag al acelerar, la respuesta es gradual y la entrega de poder es la adecuada, no hay sobresaltos ni se perciben súbitas patadas cuando entra el turbo.

Renovada para enamorar Foto: Autocosmos

Normal, Sport y ECO, éste último está orientado en obtener el mejor rendimiento de combustible, el Sport, como su nombre lo indica, nos da una aceleración más contundente y está pensado para usarse en carreteras o autopistas, y por último el modo Normal que se debe utilizar en el manejo del día a día. Lo más recomendable en conducción citadina es elegir el modo ECO y acostumbrarse a las suaves reacciones en pro de un mejor rendimiento de gasolina.

Sin la menor duda el Civic de 11ª Generación es un gran producto, y Honda lo sabe, y por ello no se ha tentado el corazón a la hora de definir el precio, que el de la versión Touring ronda los $580,000.

La competencia en el segmento de sedanes de Segmento C -que todos sabemos está perdiendo la batalla ante las SUV- está plagada de competidores capaces, tenemos al VW Jetta que sigue siendo el preferido del consumidor promedio, pero también tenemos competidores como el KIA Forte, Hyundai Elantra -recientemente renovado- el Nissan Sentra, así como el Mazda3 -que ya está en su etapa madura- o el mismo Toyota Corolla que además es el único de ese segmento que ofrece una versión con mecánica híbrida.

Renovada para enamorar. Foto: Autocosmos