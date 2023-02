Hyundai HB20 Hatchback 2023 promete seguridad

Al menos de momento, el Accent termina su historia en nuestro país y en cierta forma es una lástima, ya que se trataba de un modelo con una trayectoria interesante en México, pues su presencia databa desde la época del Verna by Dodge, que no era otra cosa que la segunda generación global de este auto. La tercera y cuarta generación asumieron el nombre de Dodge Attitude. La quinta, ya con Hyundai oficialmente establecida en nuestro país, adoptó su nombre real e incluso se fabricó en México. Sin duda, la marca tenía altas expectativas, pero lamentablemente no se cumplieron.

Mientras una historia llega a su fin, otra inicia y es que Hyundai no abandona el segmento de los subcompactos, sino por el contrario, introduce al nuevo HB20, un auto importado desde Brasil, el cual, al igual que su predecesor se presenta tanto en formato sedán como hatchback. Lo interesante es que este auto no se limita a sólo cubrir el hueco que deja el Accent, sino que en realidad la marca tiene altas esperanzas en que su producto logrará cuajar en el mercado como se merece.

Personalidad propia. El nombre HB20 puede parecer una simple secuencia alfanumérica sin más, pero guarda un secreto que llamará tu atención. Para empezar HB, no es por hatchback, sino en realidad significa Hyundai Brasil, mientras que el 20 es para definir el segmento donde pertenece.

Como su nombre lo indica, el HB20 es el primer auto de Hyundai desarrollado íntegramente en Brasil. La primera generación data de 2012, mientras que la actual aparece en 2019, recibiendo una importante actualización en 2023, siendo éste, el modelo que llega a nuestro país.

El HB20 cuenta con algunos rasgos distintivos como los faros con luz de conducción diurna, las calaveras que recorren a lo ancho del vehículo, el poste C con efecto de techo flotante, los rines de 16 pulgadas o la aleta de tiburón. Podría definirse como sobrio pero atractivo y con una personalidad muy a tono con los últimos lanzamientos de la marca. El tono azul de la unidad de prueba le confiere un aire elegante.

Espacio. Destaca la pantalla de 8 pulgadas con conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Asimismo, el clúster es digital con una pantalla LCD de 4.2”, con un diseño de “ondas”. La información mostrada es muy completa, mientras que en el tema de personalización sólo es posible cambiar el color a rojo, azul y turquesa.

Me agrada que el botón de las intermitentes sea rojo, alejado de otros mandos. El descansabrazos cuenta con consola central deslizable, cuyo espacio no es cavernoso, pero sí es lo suficientemente útil para guardar objetos como el tag, cartera, llaves, celulares y demás.

El HB20 mide 4,015 mm de largo, de ancho 1,720 mm y de alto 1,470 milímetros. El espacio para las piernas y cabeza es adecuado, no así para los hombros, donde se llega a sentir un poco justo. El espacio de cajuela es de 300 litros.

En el tablero y alrededor de la palanca resalta un inserto en plata, mientras que la pantalla está flanqueada en piano black.

Manejo. Este auto se monta sobre la plataforma PB, que es la misma que usaba el Accent de cuarta generación, que como mayor referencia, en México fue el último Attitude proporcionado por Hyundai.

El HB20 es impulsado por el conocido cuatro cilindros de 1.6 litros capaz de entregar 121 hp y 119 lb-pie de torque, el cual se acopla a una transmisión automática de 6 relaciones con modo manual. El peso de nuestro auto es de 1,510 kilogramos.

Sin ser un hot hatch, la aceleración es muy buena y al menos al volante se siente mucho más ágil que la mayoría de los autos de su categoría.