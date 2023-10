Nissan Hyper Force aspira a catapultar al icónico GT-R

Como salido de tu videojuego favorito, el fabricante japonés Nissan aprovechó para presumirnos una de sus más grandes locuras dentro del marco del Japanese Mobility Show. Se trata de un auto que promete volarnos la cabeza con sus 1,360 caballos de fuerza de poder eléctrico y someter a cualquier contendiente que pretenda hablar de altas prestaciones y recordarnos que Godzilla sigue aquí para marcar un capítulo más dentro de la marca.

Y es que si bien para algunos mercados como el europeo no pudieron disfrutar de uno de los autos más radicales e icónicos de la casa japonesa, el Nissan GT-R, no podían dejar pasar la oportunidad de estar en casa y destapar el Hyper Force, un concepto que no necesita gritarle al mundo que transpira las siglas GT-R, pero que basta con verlo para saber que ahí hay mucha esencia y filosofía de Godzilla.

Nissan Hyper Force. Foto: Autocosmos

Este impresionante prototipo no reparó en contar con la colaboración de ingenieros y diseñadores de la marca japonesa; también se involucraron los equipos de Polyphony Digital Inc. y la división NISMO para poder crear este concepto.

Estéticamente estamos frente a un auto musculoso y deportivo, su diseño no es para nada improvisado, sus creadores no dudaron en crear un vehículo que esté preparado para hacerle frente a cualquier otro auto de altas prestaciones, y no estamos hablando de un videojuego o un simulador.

Nissan Hyper Force. Foto: Autocosmos

Al interior nos encontramos con una cabina completamente futurista para que el conductor viva un entorno virtual que lo lleve a experimentar una conducción única.

Podrá contar con dos modos de manejo disponibles para llevar a otro nivel la sensación de manejo y que pueda personalizar el puesto de conducción y visualizar toda la información en las diferentes pantallas con tecnología de realidad aumentada.

Nissan Hyper Force. Foto: Autocosmos

Todo el potencial del Nissan Hyper Force lo puedes encontrar en este concepto, desde el sistema e-4ORCE con el cual puedes contar con la tracción total inteligente y el sistema de cuatro motores eléctricos que te llevan a disfrutar sus 1,360 CV de poder.

La mala noticia es que por el momento este auto vive y respira como un concepto, un adelanto de lo que podría ser la evolución del Nissan GT-R y que si en algún momento hay humo blanco podremos estar frente a uno de los deportivos más radicales de la casa japonesa.