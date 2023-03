Renault Logan, Citadino de buen rendimiento

Hacia finales del 2022 vimos la llegada del Renault Logan 2023, un pequeño sedán subcompacto con el que la marca francesa pretende no quedarse fuera del segmento que, por cierto, reúne rivales muy serios.

De hecho, eso es lo interesante de este nutrido grupo; hay opciones para casi para todos los gustos y presupuestos, pero por si todavía no estás claro, no te preocupes, las preguntas que debes hacerte son sencillas:

• ¿Qué busco como usuario en este tipo de vehículos?

• ¿Hasta dónde puede llegar el producto en temas de conveniencia?

• ¿Cuánto me voy a gastar en combustible?

• ¿Cuánto me va a costar el seguro?

Tiene una enorme cajuela. Foto: Autocosmos

Diseño contemporáneo. Renault Logan es un vehículo apto para realizar las tareas de transporte “básico”, sin complicaciones ni promesas de emoción. En este pequeño sedán todo se percibe sencillo pero funcional, es decir, el diseño se mantiene sobrio, es quizás el más “serio” del segmento visualmente hablando. Su postura es alta (a 18 cm del suelo), no hay componentes exteriores que marquen una diferencia o contraste de diseño con respecto al resto.

• Lienzos que se perciben delgados

• Plásticos ligeramente rústicos

• Cristales tintados

• Detalles cromo

• Rines de 16”.

Así que, si lo tuyo es la discreción o pasar desapercibido en el día a día, Logan puede ser tu opción.

Ambiente básico pero funcional. El habitáculo de Renault Logan se mantiene en el espectro de la sencillez. No obstante, se nota el esfuerzo por mantenerlo actualizado en temas de equipamiento, sobre todo para la versión probada (Instense CVT). Podríamos decir que Logan entiende que la sencillez de sus componentes o materiales no significa fealdad, lo cual, aunado al estilo que Renault suele plasmar en temas de diseño y ergonomía, resulta en una propuesta nada nueva, pero que igual sigue gustando.

Renault Logan vuelve a sorprendernos con una enorme cajuela (iluminada y de apertura muy barroca), capaz de transportar 510 litros. El resto del equipamiento, como te mencionaba, mantiene una sencilla, pero bien equilibrada honestidad:

• Paquete eléctrico (puertas, ventanas, espejos y seguros)

• Aire acondicionado

• Asientos tapizados en imitación piel (versión Intense CVT)

• Conexión Android & Apple CarPlay

• Pantalla de 7 pulgadas.

Fórmula probada. En temas de desempeño, Logan es fiel a la filosofía clásica de la movilidad: ir del punto A al punto B y listo. En el camino no puede haber intenciones velocistas, maniobras intrépidas, y si podemos evitar tramos sinuosos, mejor. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque no debe.

Aun así, logra mantenerse como una interesante opción gracias al honesto trabajo de su motor 1.6 litros de cuatro cilindros acoplado a una CVT de seis velocidades (unidad probada).

Esta fórmula le alcanza para desarrollar 115 hp y 112 lb-pie de torque, mismos que garantizan un desplazamiento tan cómodo como eficaz, siempre y cuando no rebasemos el rango de los 110-120 km/h donde Logan comenzará a perder aplomo, así como sensibilidad en la dirección. La comodidad de la marcha desaparecerá y su postura alta, proveniente del Renault Stepway, comenzará a jugarle en contra, sobre todo al pasar por curvas arriba de las velocidades mencionadas.

Rendimiento de combustible. Nos fuimos a hacer kilómetros; 109.4 km, para ser exactos. Calles, vías rápidas, caminos suburbanos y carretera, ésta última la más desafiante para el Logan, lo cual era de esperarse pues su hábitat natural es la ciudad. De cualquier manera el motor 1.6 litros luchó contra corriente para entregarnos un consumo combinado final de 12.6 km/l. Esto quiere decir que Renault Logan solo requirió de 8.6 litros de gasolina para recorrer la distancia mencionada. Haz tus cuentas de acuerdo a la variación de precios entre gasolineras y tú mismo evalúa.