SEAT León 2021: Primer contacto, mucha tecnología de conectividad y gran manejo

Por fin, con un retraso de unos seis u ocho meses debido a la pandemia, el SEAT León de cuarta generación ya está en nuestro país y debutó con el pie derecho, las primeras unidades en preventa se terminaron en un par de horas. La expectativa de la marca era que se terminarían al cabo de una semana más o menos.

El León es importantísimo para la marca (no por nada se han vendido 2.2 millones de unidades a lo largo de sus 3 anteriores iteraciones). Podríamos decir que es el producto que mejor la define debido a su propositivo diseño, la tecnología que incorpora sobre todo en materia de conectividad e infoentretenimiento y la dinámica de conducción que ofrece.

Aunque juega en una categoría que ya no tiene el protagonismo que alguna vez tuvo, ya que tanto el número de participantes, como el volumen ha disminuido bastante, por lo menos para SEAT es un modelo muy relevante no solo por posicionamiento, sino también por volumen.

SEAT León 2021: Diseño

Lo primero que hay que decir que el nuevo SEAT León luce mejor en persona que en fotos o video, quizá las proporciones alargadas no le hagan justicia en las imágenes, pero al tenerlo en frente, créeme cuando te digo que se ve muy bien.

Adopta el lenguaje de diseño que conocimos en la Tarraco, con un frontal más recto y parrilla trapezoidal, asimismo los faros son más delgados t alargados, aunque mantienen la firma lumínica triangular de LED, solamente que ahora es más estilizada.

En los costados nuevamente nos encontramos con esas afiladas nervaduras que tanto carácter le daban al modelo anterior, solo que ahora hacia abajo crean superficies cóncavas que al ser impactadas por las luces en movimiento crean un efecto muy atractivo.

La parte trasera cuenta con una firma lumínica de LED que la marca denomina coast to coast y que va de lado a lado, el efecto visual es muy agradable. Ah y las direccionales traseras prenden de forma secuencial, parece una pincelada cada que se enciende.

Es ligeramente más largo que antes, 86 mm, con una distancia entre ejes mayor en 50 mm, con lo cual se mejora el espacio para los pasajeros en la segunda fila.

SEAT León 2021: motor

Bajo el cofre encontramos el viejo conocido 1.4 TSI de 150 hp y 184 lb-pie de torque, es cierto que al escuchar que no llegaba el 1.5 de nueva generación las quejas no se hicieron esperar. Sin embargo, es importante decir que si bien el 1.4 es un motor que ya tiene sus años, ello no quiere decir que se trate de una planta de poder anacrónica o anticuada, por el contrario, sigue siendo muy vigente si revisamos el desempeño que entrega en todas las aplicaciones del grupo en que se utiliza, el balance entre capacidad de respuesta y eficiencia sigue siendo bueno.

Si a lo anterior agregamos la nueva transmisión automática de 8 velocidades, tenemos que el SEAT León 2021 presume de un desempeño magnífico, ya tendremos oportunidad de hacer pruebas de rendimiento de combustible, pero creo que pinta para liderar la categoría.

Como sea, si de verdad consideras que el mantener el 1.4 es un deal breaker, me da gusto informarte que están programando la llegada de un bloque 2.0 litros turbo.

La plataforma MQB recibe ligeras actualizaciones, ahora SEAT le dice MQB Evo y en cuanto a lo que pude percibir, el manejo es excelente y es más silencioso que antes.

SEAT León 2021: interior

Puertas adentro nos encontramos con una cabina muy atractiva, tanto por diseño, como por calidad percibida. Las formas son angulosas, mientras que la combinación de materiales y texturas está en lo general, bien lograda. Hay algunos plásticos de bajos de tablero y consola que son duros al tacto, acorde al segmento, salvo por el Mazda3.

Los asientos están forrados en tela, pero tienen un patrón de rombos tridimensional muy interesante, se ven espectaculares y además son bastante cómodos.

Destaca la gran pantalla central táctil en formato tipo tablet de 10” que presume una interfaz completamente nueva. La pantalla tiene excelente resolución y es muy rápida, además de contar con función de proximidad que, al acercar la mano, amplía ciertos menús incluso antes de tocarla. ¡Como en los Porsche!

Regresando al nuevo sistema, tiene colores distintivos para las funcionalidades y en lo general es bastante intuitivo. Las transiciones y activación de ciertas funciones se asemejan mucho a la forma en que operan los teléfonos móviles, con lo cual, acostumbrarse toma apenas algunos minutos. Pero no es así cuando nos damos cuenta de la ausencia de la perilla del volumen o botonera del climatizador.

En el filo inferior de la pantalla encontramos unas líneas color azul y roja; oh sorpresa, desde ahí puedes controlar la temperatura, pero al ser un panel táctil, es muy sensible, entonces hay que acostumbrarse a modular el tiempo que presionas y la fuerza, de lo contrario pasas de 20 a 24 grados en un instante.

Además, para encender el clima, cambiar de modo automático a manual o cambiar el caudal de aire hacia la cara o piernas hay que ir a la pantalla, obligándote a dar por lo menos, un clic adicional; el control de volumen funciona de la misma manera.

Hay compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay; con este último, además, la conectividad es inalámbrica.

Por su parte, el clúster de instrumentos es digital, configurable y con gráficas muy atractivas hay modos que emulan los clásicos relojes análogos, o un modo reducido en donde solo se despliega la velocidad y todo lo demás es negro, muy útil para manejar de noche.

En cuanto al equipamiento encontramos cargador inalámbrico, quemacocos, puertos USB C y volante multifunción. La iluminación que nace en la puerta y pasa por el fondo del tablero hasta el otro lado es un detalle increíble.

No podemos dejar de mencionar también el asistente virtual que se activa al decir “Hola Hola”, el funcionamiento para dar las instrucciones por voz es bastante natural y no cuesta trabajo que el sistema entienda bien lo que le estás solicitando.

En la banca trasera el espacio es excelente tanto para piernas como para cabeza, dos adultos de talla grande podrán viajar con comodidad, este es un aspecto en donde el SEAT si marca una gran diferencia a su favor en comparación con el Mazda.

Encontramos además de salidas de aire o entradas USB C, un control de temperatura para los pasajeros posteriores, ¡sí, el León 2021 tiene clima de 3 zonas!

SEAT León 2021: Manejo

Tras el volante, y a sabiendas que emplea la MQB evolucionada, tenemos una dinámica de conducción garantizada, el nuevo SEAT León es un producto muy bien plantado en curvas, que se siente estable incluso a velocidades muy por encima de las permitidas por la ley. Hay mejora del lado del refinamiento, se percibe más silencioso que antes, tanto de filtraciones de ruido de rodamiento o de viento.

La dirección retroalimenta bien y la suspensión tiene muy buen balance entre confort y deportividad, vaya, la puesta a punto es muy muy buena. Se disfruta el manejo ya sea en caminos sinuosos como en autopista.

Te decía que el 1.4 TSI es un motor vigente y en verdad creo que es así. Con la nueva transmisión, el León encuentra siempre la marcha adecuada para maximizar la eficiencia, pero también tener potencia disponible siempre que sea necesario. En resumen, siempre vas a sentir que hay torque para efectuar incorporaciones o rebases y también deberías obtener buenos niveles de ahorro de combustible.

SEAT León 2021: Seguridad

En cuanto a seguridad ofrece 6 bolsas de aire, ABS, ESP y cámara de reversa, cumple con el nivel mínimo requerido.

SEAT León 2021: Conclusión

El nuevo SEAT León de cuarta generación apunta al liderato de su categoría y tiene argumentos, es un producto muy bien logrado ya sea hablando de: diseño, equipamiento, manejo y tecnología.

Para todos aquellos que están decepcionados con el hecho de que Volkswagen ya no venderá el Golf en México, no tienen absolutamente nada de qué preocuparse, que aquí está el nuevo SEAT León y es una gran opción.

