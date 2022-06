Volvo XC60: una SUV sustentable

No es ningún secreto que el Volvo XC60 es uno de los modelos que más alegrías le ha dado a la marca sueca. No sólo esta segunda generación es uno de los pilares principales de la marca en cuanto a ventas se refiere, sino que además ha recibido galardones muy importantes, entre ellos el premio de Auto del Año en Japón y North American Utility of the Year, ambos en 2018.

Con miras al 2022, esta SUV recibió algunos cuantos pincelazos y bajo este pretexto, nos dimos a la tarea de volver a ponernos tras el volante de la misma, sólo que ahora la versión de estudio corresponde a la híbrida Volvo XC60 Recharge con el acabado Polestar Engineered, que adereza un perfil sustentable con un poco de deportividad.

Motor L4 de 2.0 litros con turbo y supercargador. Foto: Autocosmos

Entre las mejoras estéticas generales que recibió esta SUV para 2022, tenemos una parrilla ahora en un acabado negro, olvidándose del cromado del pasado, así como rines de nueva manufactura de 22 pulgadas. También la facia es de nuevo diseño. Ahora, en cuanto a la versión, en específico sólo el anagrama T8 AWD Recharge, Polestar Engineered colocado en el portón trasero nos habla que estamos ante un modelo muy especial.

Volvo XC60 Recharge Polestar Engineered: Equipamiento destacado

• Lane Keeping Aid

• Faros Full LED

• Pantalla del conductor de 12 pulgadas

• Chasis Polestar Engineered

En los asientos traseros caben tres pasajeros. Foto: Autocosmos

• Oncoming Lane Mitigation

• Sensores de estacionamiento, traseros y delanteros

• Asientos Delanteros Calefactables

• Road Sign Information

Entre el equipamiento destacado resalta la pantalla central táctil de 9” con Apple CarPlay y Android Auto, el panel de instrumentos digital de 12.3”, el climatizador automático con sistema de calidad de aire (Clean Zone) y el equipo de sonido Bowers & Wilkins.

El XC60 ahora viene equipado con la última plataforma de sensores Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) de Volvo, un moderno sistema de seguridad activa escalable que consta de una serie de radares, cámaras y sensores ultrasónicos.

Volante y pedales deportivos forrados en nappa con piel. Foto: Autocosmos

Con 1.6 m de alto, 4.6 m de largo y 2.1 m de ancho, la Volvo XC60 es un vehículo versátil y muy cómodo. La habitabilidad tanto adelante como atrás es muy buena.

El Volvo XC60 T8 Recharge T8 Polestar Engineered es impulsado por un motor de cuatro cilindros en línea con turbo y supercargador tipo Drive-E con un cilindraje de 1,969 cm3 el cual hace mancuerna con uno eléctrico.

La aceleración es simple y sencillamente contundente. El accionar conjunto del motor a gasolina y el eléctrico es fantástico. Según cifras oficiales consigue el 0 a 100 km/h en 4.8 segundos y logra una máxima de 180 km/h.