Lluvia de estrellas Perseidas: A qué hora verlas EN VIVO este 12 de agosto en México

La tan esperada lluvia de meteoros Perseidas, también conocida como “Lágrimas de San Lorenzo”, alcanzará su punto máximo en la noche del 12 al 13 de agosto de 2025, brindando uno de los espectáculos celestes más emocionantes del año.

En La Razón te contaremos más sobre cuándo se puede ver la lluvia de estrellas así como algunos consejos para que disfrutes más este fenómeno. No olvides que dependerá de la nubosidad del cielo que puedas encontrarlas o del punto más alto en dónde te encuentres.

¿Cuándo es el mejor momento para observarla?

La Perseidas estará activa desde mediados de julio hasta finales de agosto, con su pico de actividad la noche del 12 al 13 de agosto.

En México, el mejor momento para disfrutarla será desde el anochecer del 12 de agosto hasta alrededor de las 21:30 horas, justo antes de que la Luna haga más difícil su observación.

Se espera una actividad destacada en la madrugada, especialmente entre las 2:00 y las 5:00 a.m., cuando el radiante en la constelación de Perseo ya estará más alto en el cielo.

¿Cuántos meteoros podremos ver?

En condiciones ideales, se pueden observar entre 50 y 100 meteoros por hora .

Sin embargo, en 2025 la Luna estará en fase casi llena (alrededor del 84–90 %) , lo que reducirá significativamente la visibilidad de los meteoros más débiles.

Debido a esto, se estima que solo se lograrán observar entre 20 y 25 meteoros por hora .

Aun así, los más brillantes e impresionantes ( bó lidos o fireballs) seguirán siendo visibles, especialmente durante la madrugada

Consejos para aprovechar mejor el espectáculo

Elige un lugar oscuro : aléjate de la contaminación lumínica, idealmente en áreas rurales o montañosas.

Observa temprano, justo después del atardecer : hasta que la Luna no esté alta será el mejor momento para captar los meteoros más tenues.

Prepárate para quedarte hasta la madrugada , entre las 2:00 y 5:00 a.m., cuando el radiante de Perseo está en una posición óptima.

No necesitas equipo especial : solo recuéstate, evita luces artificiales y deja que tus ojos se adapten a la oscuridad

Fotógrafos, atención: la NASA sugiere usar cámaras réflex o sin espejo con trípode y lente gran angular, enfoque manual al infinito y la “regla del 500” para evitar estelas

Sube tus fotos a tus redes sociales por la noche de este fenómeno para que las personas que no puede presenciar lo conozcan más de cerca.