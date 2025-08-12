Cuánto cuesta y cuándo llega la Cajita Feliz de Hello Kitty a México

Esta es la cajita feliz de hello kitty en McDonalds

El regreso de Hello Kitty a la Cajita Feliz de McDonald’s México está causando furor no solo entre niños, sino también entre coleccionistas y revendedores que saben que estas figuras pueden llegar a valer mucho más que su precio original. Te contamos qué se sabe de la colección, por qué son tan buscadas y cuánto podrían costar en el mercado secundario.

La colección de Hello Kitty 2025

Aunque McDonald’s México no ha revelado oficialmente todos los modelos, se espera que esta línea incluya varias figuras temáticas de Hello Kitty, cada una con un atuendo o actividad diferente, como versiones deportivas, de fantasía o clásicas.

Este formato de colección es común en las colaboraciones de McDonald’s: lanzar entre 6 y 10 modelos distintos para incentivar a los clientes a comprar más Cajitas Felices y completar la serie.

Factor nostalgia ataca

Hello Kitty es uno de los personajes más populares del mundo desde 1974, y sus colaboraciones suelen ser limitadas en tiempo. Esto significa que, una vez que McDonald’s deje de ofrecerlos, conseguir estos juguetes será cada vez más difícil.

En lanzamientos anteriores, como el de Pokémon o Mario Bros, algunos modelos se revendieron hasta en 5 o 10 veces su precio original en plataformas como Mercado Libre y Facebook Marketplace.

No caigas en la reventa

Con base en tendencias de coleccionismo y ediciones previas, así podría fluctuar el valor de las figuras de Hello Kitty:

Durante el lanzamiento (agosto 2025) : en reventa, los juguetes más buscados podrían ofrecerse en $100 a $200 MXN cada uno .

Un mes después : si la colección se agota, el precio podría subir a $250 o más por figura .

Colección completa: en plataformas de venta, un set sellado de todos los modelos podría alcanzar entre $1,500 y $2,000 MXN en el corto plazo.

Estos valores dependen de factores como el estado del juguete, si conserva su empaque original y la demanda del mercado.

Consejos para coleccionistas

Compra en los primeros días: las primeras semanas suelen tener más surtido y variedad de modelos. Pregunta por la figura: algunas sucursales permiten elegir el modelo, otras lo entregan al azar. Guarda el empaque original: un juguete sellado vale más que uno abierto. Evita exponerlo al sol o humedad: la conservación es clave para mantener su valor. Verifica autenticidad: en reventa, revisa que el juguete tenga la marca de McDonald’s y Sanrio.

Cómo detectar los más valiosos

Por lo general, los modelos más cotizados son: