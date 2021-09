Abejorro de Franklin, importante polinizador de cultivos, se enfila a la extinción

Esta especie es una de las pocas que propagan las semillas de tomates, además de otros cultivos. Fue vista por última vez en el año 2006, y el mes pasado entró a la lista de especies en peligro de extinción de EU, convirtiéndose en el primer abejorro en el oeste de ese país en ser incluido en la lista y el segundo en todo el territorio estadounidense. Aun cuando no ha vuelto a ser visto el abejorro de Franklin, el Servicio Geológico ha trabajado durante los últimos años, en desarrollar una huella dactilar de ADN para el abejorro de Franklin y una vez que esté completamente terminado, los expertos podrán tomar muestras de flores para detectar el material genético de los animales que han estado ahí y no necesitarían ver a la abeja para determinar que todavía está viva y recientemente ha visitado un área en particular. Los científicos se mantienen optimistas después de 15 años de no haber tenido registros de la especie, ya que se han realizado redescubrimientos de insectos y otros animales después de que se haya presumido que estaban extintos, por ejemplo: la mariposa azul de Fender se encontró después de 52 años en Oregon; y la abeja gigante de Wallace, la más grande del mundo, fue redescubierta después de 122 años en Indonesia; a estas especies se les conoce como efecto Lázaro.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Abejorro de Franklin

Clic aquí para ver en tamaño completo.