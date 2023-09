Alza de casos por sarna en España tira mito que es por falta de higiene

En estudio reciente de la Academia Española de Dermatología y Venereología observó que en la mayoría de los casos de sarna atendidos en consultas los tratamientos se habían cumplimentado de forma incorrecta, así como contrario a lo que se creía, la sarna no es una enfermedad que se produzca por falta de higiene, pues en España, los casos han ido en aumento en los últimos diez años, según lo informado la semana pasada por la institución, que también observó que “en una elevada proporción de pacientes atendidos en las consultas de los dermatólogos el tratamiento previo no había sido eficaz, lo que provocó que la enfermedad no sea erradicada y sea fácil de propagarse. La sarna se produce cuando unos ácaros de pequeñas dimensiones llamados sarcoptes scabiei escarban túneles en la piel humana y depositan ahí sus huevos y deyecciones, al no ser una enfermedad de declaración obligatoria, no hay un registro de casos en España, pero sí hay datos indirectos que confirman un aumento de la incidencia, ya que ha habido un incremento de los pacientes con sintomatología de sarna que acuden a consultas en dermatología, centros de salud y hospitales.

Gráficos: Julio Loyola y Luisa Ortega.

Sarna en España

Clic aquí para ver en tamaño completo.