Cáncer de próstata; descubren mayor riesgo de trombo grave en los 5 primeros años tras diagnóstico

Científicos de la Universidad de Uppsala y de Bayer realizaron y publicaron recientemente un estudio en BMJ Open, éste consistió en analizar datos de la población masculina de Suecia, con lo que revelaron una dificultad que hasta la fecha no se tenía en cuenta; los afectados con esta enfermedad tienen 50 por ciento más riesgo de sufrir un tromboembolismo grave en los cinco primeros años tras el diagnóstico de cáncer de próstata. Aunque el trombo venoso no es desconocido para los pacientes con cáncer, pues es la segunda causa de muerte en esta población tras el propio cáncer, afectan factores personales del paciente, como la edad o la obesidad, pero también algunos relacionados con el tratamiento. En el nuevo estudio basado nuevamente en datos de la población sueca, los investigadores observaron a 92,105 hombres con cáncer de próstata entre 2007 y 2017 y los compararon con 466,241 hombres de la misma edad que no sufrían tumores; el 3.2 por ciento de los enfermos con cáncer de próstata experimentó un coágulo en una vena profunda en los siguientes cinco años al diagnóstico, frente al 2.1 por ciento de la población masculina general sin la afección.

Cáncer de próstata.

