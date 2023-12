Depresión blanca: ¿Por qué algunas personas no se sienten felices en Navidad y cómo evitarlo?

Dice el famoso villancico que la Navidad es un día de alegría y felicidad. No es para menos: es una fecha en la que nos reunimos con nuestros familiares, amigos, y compartimos una noche increíble y memorable.

Sin embargo, la Navidad, así como es una fecha de júbilo y celebración para muchas personas, puede ser de tristeza y melancolía para otros. A veces, esta fecha es un recordatorio de cómo las cosas cambian, y algunas personas se van de nuestro lado.

Pero hay para quienes esta tristeza no es temporal ni pasajera, sino bastante aguda. Un fenómeno que se conoce como “depresión blanca” o “blues de Navidad”. ¿Por qué ocurre y cómo evitarlo? Te contamos.

¿Te has sentido mal en diciembre? No eres el único. Foto: Adobe Stock

¿Qué es la depresión blanca y cómo evitarla?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según recoge en su Gaceta, la depresión blanca es “un estado de ánimo negativo temporal hacia todo lo que tiene que ver con esta época”.

Las causas de este sentimiento son diferentes en cada persona —y su aparición es más frecuente en personas que cuentan con tendencia a la depresión o antecedentes familiares de la misma—, si bien se asocian a duelos, pérdidas o proyectos no cumplidos.

De la misma forma, la aparición de esta tristeza es diferente en cada uno, pero en los casos más agudos puede manifestarse en forma de insomnio, ansiedad, tristeza, mal humor y falta de apetito.

“Para algunos [diciembre] es una época de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida personal, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos”, dijo Patricia Bermúdez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Pensar que en Navidad no todo es malo ayuda a sobrellevar la tristeza. Foto: Adobe Stock

Pero ¿cómo evitar la “depresión blanca”?

Si sabes que tienes una tendencia a sentirte triste durante los días decembrinos, o conoces a alguien, puedes poner en práctica los consejos que dio la profesora de la Facultad de Psicología.

Gestionar nuestros pensamientos, y entender que no todo durante estas fiestas es negativo

Perdonar, o reflexionar sobre lo que podemos hacer mejor

Realizar actividades placenteras, como hablar con amigos, escuchar música o dar una vuelta

Darnos cuenta de que no somos los únicos que nos sentimos así

Integrar redes de apoyo

Realizar actividades altruistas

Si es necesario, buscar ayuda profesional

