Siete consejos útiles para reducir el estrés financiero en los millennials

Tus amigos te invitan a salir y comienzas a sudar. Ves lo mucho que están emocionados, ya eligieron el lugar, ya stalkeaste y además te diste que no tienes un presupuesto que se ajuste a la invitación, pero intentan convencerte para que vayas. Escuchas desde el "yo te presto" al "luego me pagas, pero ve". Aceptas, sin embargo, no te sientes cómodo porque sabes que no tienes dinero.

Desde ese momento comienzas a experimentar un estrés financiero, incluso desde el evitar salir por miedo a gastar. Sin embargo, en La Razón te damos algunos consejos para que superes esta situación y tu situación financiera mejore.

El estrés financiero lo padecen miles de millennials en México. Especial

Primero, ¿qué es el estrés financiero y cómo sé si lo padezco?

El estrés financiero es un padecimiento que se caracteriza por "la angustia, la ansiedad y la presión que se experimenta a una situación llena de incertidumbre y dificultad económica que roba energía y tiempo". Para identificar si padeces estrés financiero, te pedimos que identifiques estas señales. En caso de que te reflejes en cinco de estos comportamientos, entonces padeces estrés financiero.

Pides dinero prestado cuando sales con tus amigos

Llegas a fin de mes con lo justo o sin dinero

Piensas 24/7 en tu situación financiera

Revisas la app de tu banco de manera constante

Vives esperando a que llegue la quincena

Evitas salir por miedo a gastar

Sueles reducir gastos necesarios

Te atrasas en tus pagos de créditos o servicios

Utilizas tu tarjeta de crédito para gastos diarios

Gastas más de lo que tienes

Buscas un trabajo adicional

Pagas un crédito con otro

El estrés financiero lo padecen miles de millennials en México. Especial

Consejos para reducir el estrés financiero

Para que puedas reducir el estrés financiero que padeces, te compartimos algunos consejos, con información de instituciones bancarias como Scotiabank.