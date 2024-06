Falla del Himalaya ¿partirá la tierra en dos o provocará un gran SISMO? Esto dicen expertos

La naturaleza no deja de sorprendernos cada día, no solamente por los hallazgos increíbles del mundo que nos rodea, sino también por todo aquello que es desconocido para nosotros y puede o no significar un peligro, como es el caso de la Falla del Himalaya, un accidente geológico que ha llamado la atención de especialistas y curiosos.

La falla del Himalaya es una falla geológica —es decir, una separación entre dos grandes cuerpos de tierra— que se encuentra en las profundidades de la cordillera del Himalaya, una de las montañas más altas del planeta.

Se formó debido al choque de dos placas tectónicas hace miles de años, que también dio origen a la cadena montañosa del Himalaya, y se caracteriza por un desgarro y delaminación del manto litosférico indio.

Suena complejo, pero, si lo ves en las fotografías, más allá de eso parece impresionante. Pero ¿la falla del Himalaya es peligrosa? ¿Ocasionará un gran sismo o, como argumentan algunos, la “separación” de la tierra en dos mitades? Esto dice la comunidad científica.

¿Por qué la falla del Himalaya preocupa a la comunidad científica?

A los usuarios en internet les preocupa que el gran tamaño de la falla provoque situaciones catastróficas, como terremotos de gran magnitud o, peor aún, la separación de un cuerpo de tierra con consecuencias impredecibles.

Para la comunidad científica, esta situación puede no estar tan lejos de la realidad. Aunque podemos adelantar que no, la tierra no se partirá en dos a causa de una falla de este tamaño.

Lo que sí podría ocurrir, de acuerdo con especialistas, es que se fragmente la región hindú debido al crecimiento de la falla y el desgarro del manto litosférico indio. Es decir, se provocaría un aumento significativo en los terremotos de la zona.

Esto representaría un riesgo para la población de India, China, Nepal, Bután, Birmania y Pakistán.

Sin embargo, científicos alertan que la falla del Himalaya ha sido ignorada por años, lo cual aumenta el riesgo. Sin embargo, para conocer el verdadero impacto que podría tener esta falla geológica, se requieren estudios más específicos, pues una ruptura puede ser un caso atípico.

