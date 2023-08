Fornax, la subvariante FL1.5.1 del coronavirus que avanza en el mundo y supera a Eris

La nueva subvariante de Ómicron, Fornax, enciende las alarmas en el mundo y la comunidad científica que monitorea la evolución del virus SARS-CoV-2. Su nombre oficial es FL.1.5.1 y es pariente de la subvariante Eris. Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, la subvariante Eris se ha encontrado en 17 por ciento de los nuevos casos de coronavirus en EU, mientras que Fornax se ha registrado en 9 por ciento de las muestras, según el medio The New York Times. El sublinaje Fornax está presente en más de 50 países, entre los que se encuentra México. Ante las diversas mutaciones del virus, los especialistas advierten que las nuevas subvariantes son muy distintas al virus original de coronavirus que surgió en Wuhan. Ómicron por su parte, es altamente transmisible, pero no es tan peligrosa como el primer coronavirus que se reportó, así como afecta la respuesta inmune que se otorgó en la vacunación.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Fornax

