Investigadores del Smidt Heart Institute del Cedars-Sinai en EU, publicaron recientemente en la revista científica ‘International Journal of Cardiology’, su descubrimiento que demostró que los síntomas de la isquemia sin obstrucción de las arterias coronarias pueden repercutir negativamente en la calidad de vida de una persona, con efectos negativos físicos, mentales y sociales; como resultados del estudio casi la mitad de los pacientes encuestados por los científicos declararon haber vivido con síntomas de la enfermedad hasta 10 años antes del diagnóstico, y más de la mitad tuvieron al menos tres consultas previas. Por otra parte, según los autores del estudio, se calcula que al menos 2 de cada 5 pacientes con dolor torácico tienen arterias coronarias no obstructivas y aunque las directrices sobre dolor torácico de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología ampliaron la definición de enfermedad coronaria recientemente para incluir tanto la obstructiva como la no obstructiva los avances en el diagnóstico y el tratamiento adecuado son lentos.

Gráficos: Julio Loyola y Roberto Alvarado

Isquemia miocárdica sin lesión coronaria, una enfermedad con diagnóstico lento PDF: La Razón de México

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇