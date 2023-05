Mantarraya cornuda, una especie en peligro de extinción que se desconocía vive en EU

Científicos de la Marine Megafauna Foundation descubrieron una población de la especie Mobula tarapacana frente a la costa atlántica de EU, según su nuevo estudio éste sería el primer registro de rayas cornudas en la costa oriental de ese país; esta especie se encuentra catalogada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tras descubrir con la investigación que los no científicos hacen observaciones importantes y contribuyen a la conservación de especies amenazadas, establecieron una colaboración entre MMF, NOAA Fisheries y Normandeau Associates Inc, recopilando avistamientos de submarinistas, plataformas de medios sociales, estudios aéreos e informes de observadores de pesca, obteniendo 180 avistamientos documentados y 361 individuos de rayas diablo falciformes, recopilados entre 1996 y 2022 en las aguas de la costa este de Estados Unidos y el Golfo de México. Antes de mediados de 2019 no era práctica habitual que los observadores pesqueros estadounidenses clasificaran las capturas accidentales de rayas según su especie real. Para tomar decisiones de gestión informadas, los investigadores y conservacionistas necesitan una representación precisa de las especies en los futuros datos de capturas accidentales.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Mantarraya cornuda

Clic aquí para ver en tamaño completo.