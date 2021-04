Niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de padecer leucemia

Recientemente fue publicado un estudio en The Journal of Pediatrics sobre el mayor riesgo de padecer leucemia que tienen los niños con síndrome de Down, los científicos utilizaron datos de 3,905,399 niños nacidos entre los años 1996 y 2016 en siete centros médicos de Estados Unidos y Canadá, para monitorearlos desde el nacimiento hasta 2016.

Gracias a esta investigación los expertos encontraron que la leucemia se diagnosticó en 124 de 4,401 niños con síndrome de Down y 1,941 de 3,900,998 niños sin síndrome de Down, detectando que hubo un mayor riesgo de leucemia mieloide aguda antes de los 5 años entre los niños con síndrome de Down en comparación con otros niños y el riesgo fue aún mayor para la leucemia megacarioblástica, que es más grave y también se detectó antes de los 5 años de edad.

