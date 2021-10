Dan Nobel a pioneros de química más verde

Por hallar una manera “ingeniosa” de construir moléculas que se pueden utilizar para hacer de todo desde medicamentos hasta saborizantes de alimento de una manera menos contaminante, el alemán Benjamin List y el escocés David W.C. MacMillan fueron reconocidos la madrugada de ayer con el Nobel de Química.

Los dos científicos desarrollaron la “organocatálisis asimétrica”, un trabajo que ha sido importante en la investigación farmacéutica, destacó Goran Hansson, secretario general de la Academia de las Ciencias Sueca.

Y es que dicha herramienta ha vuelto “más verde” la química, ya que ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos y productos químicos que tienen un menor impacto en el medio ambiente, apuntaron los jueces.

“Ya está beneficiando mucho a la humanidad”, agregó Pernilla Wittung-Stafshede, miembro del jurado de los premios.

A principios de los 2000, List y MacMillan, cada uno por su cuenta, desarrollaron una tercera vía para crear nuevos compuestos químicos. En esa época sólo se conocían dos formas de producir sustancias de uso industrial o médico; éstas implicaban la utilización de metales o enzimas, catalizadores que aceleran una reacción química.

Pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Estaba desayunando con mi mujer. Normalmente me dice ‘mira tu teléfono por si alguien te llama de Suecia’ pero hoy no hizo la broma