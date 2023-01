El telescopio TESS encontró a TOI 700 e, similar a la Tierra y en una “zona habitable”

La nave espacial Transiting Exoplanet Survey Satellite (tess) de la agencia espacial estadounidense ha identificado más de 260 exoplanetas desde su lanzamiento en 2018; recientemente se informó sobre el hallazgo de uno que es particularmente similar a la Tierra, pues se localiza en la zona habitable de su sistema y además está a 100 años luz de distancia de nuestro planeta. El cuerpo celeste fue bautizado como TOI 700 e y los astrónomos aseguran que hay probabilidades de que sea un planeta rocoso, no descartan que tenga agua y su tamaño es el 95 por ciento el de la Tierra. Hace poco más de un año, TESS también descubrió en el mismo sistema a TOI 700 b que comparte grandes similitudes con la Tierra y está ubicado en una “zona habitable” y a TOI 700 c, que es 2.5 veces más grande que la Tierra y no se encuentra en una “zona habitable”.

Gráficos: Julio Loyola y Roberto Alvarado.

Telescopio TESS

