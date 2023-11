En 2 años de gobierno se han invertido 210 mdp en erradicación de violencia de género en la Álvaro Obregón: alcaldesa

Al congratularse por el llamado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a todos los gobiernos a invertir en políticas de género, la alcaldesa Lía Limón aseguró que, desde hace dos años, en Álvaro Obregón se trabaja intensamente con acciones directas para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres .

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Lía Limón precisó que durante su gobierno se han invertido 210 millones de pesos con el objetivo de empoderar a las mujeres y brindarles opciones para que se alejen de los círculos de violencia.

#NoHayExcusa, debemos invertir en políticas públicas de género. En Álvaro Obregón hemos destinado más de 210 mdp en acciones directas para atender, prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres.



🟣 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. pic.twitter.com/TWsGUChbTe — Lía Limón (@lialimon) November 25, 2023

leer más Lía Limón entrega 5 obras y supervisa 2 más en beneficio de casi 15 mil habitantes

Al respecto, destacó que para el empoderamiento de las mujeres se implementó la Tarjeta Aliada con la que se apoya a 6 mil jefas de familia con 12 mil pesos anuales; se reabrieron 30 Estancias Infantiles en beneficio de las madres de mil niñas y niños, para que puedan trabajar, estudiar o buscar empleo; se establecieron programas de empleo temporal en los que participan más de 500 mujeres; y se realizaron 2 Ferias del Empleo exclusivamente para mujeres, además de capacitaciones para el emprendurismo.

Por otro lado, apuntó, para atender a mujeres víctimas de violencia se abrió el refugio Casa Aliada Vania y se creó un programa para apoyarlas cuando salen de esa situación con ayuda de renta por 3 meses y útiles escolares para sus hijos; al mismo tiempo que se pusieron en marcha la Línea Aliada, Contacto Mujer y Puntos Violeta, para atenderlas cuando sufren algún tipo de violencia.

“En Álvaro Obregón las mujeres son nuestra prioridad y lo demostramos destinando uno de cada 10 pesos del gasto operativo a ellas. Amor que no se refleja en el presupuesto no es amor. Y le pregunto a otras mujeres que gobiernan: ¿tú que has hecho por ellas?, subrayó finalmente la alcaldesa.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM