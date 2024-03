Con 20 acciones Brugada presenta “animales con derecho”; promete abrir fiscalías de protección animal

Clara Brugada Molina, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia", integrada por Morena, PT y PVEM, presento 20 propuestas que comprenderán el programa “animales con derecho”, y dijo implementará fiscalías de protección animal, para dar tratamiento puntual de “los que no tienen voz”.

Brugada Molina también propuso impulsar la creación de la fiscalía especializada en maltrato animal, así como el registro de maltratadores de animales, un programa de sensibilización masiva y la implementación de un protocolo de atención para animales en caso de desastres naturales.

Señaló que consolidará el registro público de animales de compañía, y establecerá estrategias para la atención de animales en áreas naturales protegidas, además, aplicará un programa de resguardo de animales de compañía en caso de violencia contra la mujer.

No debemos ser indiferentes a los cuidados que requieren los animales. Procurar su bienestar es una responsabilidad compartida por respeto a sus derechos reconocidos en nuestra Constitución. Nuestra Ciudad también es la suya.



Dijo que construirá 100 parques para perros que permitan el recreo seguro de animales, así como expresó su respaldo total a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el maltrato animal.

Todo lo anterior dijo lo implementará de ganar la jefatura de gobierno, porque dice: “La Ciudad de México es también una ciudad de animales, y será una ciudad animalista”.

La candidata dijo que “no podemos ser indiferentes a sus cuidados y a la protección de sus derechos”, afirmó en la presentación de su Agenda de Bienestar Animal.

Desde la Alameda Sur, acompañada de defensores de los derechos de los animales, asociaciones protectoras y animalistas, Clara Brugada señaló que es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto -gobiernos, sociedad civil y empresas privadas-, trabajar en favor del bienestar animal y en la creación de políticas públicas para su protección.

En su programa de 20 acciones destacan: impulsar una campaña permanente de bienestar animal con vacunación, esterilización y capacitación en tutela responsable; prometió convertir a las escuelas en centros de formación humanista en favor de los animales; construir más hospitales veterinarios y albergues; crear nuevos espacios para la atención de animales en abandono; “cero perros y gatos en situación de calle o abandonados en esta ciudad, es una gran tarea, pero ya varios países lo han logrado", dijo.

Así mismo, declaro que brindará apoyo a asociaciones y rescatistas independientes; y se comprometió a impulsar que las alcaldías -como lo dice la ley- destinen el 0.1% de su presupuesto a la protección animal; fortalecer la Brigada de Protección Animal; establecer un programa de capacitación obligatoria a servidores públicos en derechos de los animales, e implementación de jornadas de esterilización masiva de animales.

Brugada Molina señaló que existen avances en materia de derechos de los animales en la capital definidos ya en la Constitución de la Ciudad de México, sin embargo, se necesita más compromiso; "queremos ser la ciudad más amigable con los animales y protectora del bienestar animal".

Sostuvo que, de acuerdo con datos oficiales, se estima que más del 50% de los hogares de la ciudad tiene animales de compañía, y existen más de un millón de perros y gatos en abandono, además de especies en áreas naturales, por lo que llamó a trabajar todos juntos para garantizarles bienestar y sus derechos.

"Nuestros animales que son nuestra invaluable compañía, fieles y leales, merecen que se les garantice su bienestar, al igual que a todos aquellos animales abandonados y maltratados, así que hay que decirlo con todas sus letras: el abandono animal es un acto de crueldad", enfatizó.

Clara Brugada, afirmó que en la Cuarta Transformación no sobra nadie, porque se gobierna para todas y para todos, incluidos los animales, "No puede haber transformación verdadera si no se piensa en el bienestar animal, así que la Cuarta Transformación debe ser animalista", remarcó finalmente.